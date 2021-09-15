Наваристый суп на пиве: необычное сочетание
Традиционный суп – блюдо из овощей на основе мясного бульона. Это повседневная пища, которая обязательно должна быть в рационе каждого. Интерпретаций приготовления супа много, но существуют и довольно необычные сочетания.
Сегодня редакция FoodOboz расскажет секреты приготовления картофельного супа на основе пивного бульона.
Картофельный суп с пивом
Ингредиенты:
картофель – 800 г
копченая куриная грудка – 200 г
чеснок – 2 зубка
овощной бульон – 1 л
светлое пиво – 0,5 л
масло – 1 ст. л
соль, перец – по вкусу
зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. Куриную грудку нарезать мелкими кубиками.
2. Небольшими кубиками нарезать очищенный картофель.
3. В кастрюле обжарить на среднем огне курицу.
4. Добавить картофель, бульон и пиво.
5. Посолить слегка, поперчить и варить под крышкой на маленьком огне 15 минут после закипания.
6. Измельчить лук. Добавлять в суп перед подачей.
Как приготовить куриный бульон, чтобы он был прозрачным
Удалить из мяса весь жир и кожу.
Кипятить воду с куриным мясом медленно, не допускать активного бурления.
Периодически снимать с поверхности жир и пену.
Не перемешивать бульон.
Во время варки не накрывать бульон крышкой.
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