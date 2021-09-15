Наваристый суп на пиве: необычное сочетание

Традиционный суп – блюдо из овощей на основе мясного бульона. Это повседневная пища, которая обязательно должна быть в рационе каждого. Интерпретаций приготовления супа много, но существуют и довольно необычные сочетания.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет секреты приготовления картофельного супа на основе пивного бульона.

Картофельный суп с пивом

Ингредиенты:

картофель – 800 г

копченая куриная грудка – 200 г

чеснок – 2 зубка

овощной бульон – 1 л

светлое пиво – 0,5 л

масло – 1 ст. л

соль, перец – по вкусу

зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Куриную грудку нарезать мелкими кубиками.

2. Небольшими кубиками нарезать очищенный картофель.

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3. В кастрюле обжарить на среднем огне курицу.

4. Добавить картофель, бульон и пиво.

5. Посолить слегка, поперчить и варить под крышкой на маленьком огне 15 минут после закипания.

6. Измельчить лук. Добавлять в суп перед подачей.

Как приготовить куриный бульон, чтобы он был прозрачным

Удалить из мяса весь жир и кожу. Кипятить воду с куриным мясом медленно, не допускать активного бурления. Периодически снимать с поверхности жир и пену. Не перемешивать бульон. Во время варки не накрывать бульон крышкой.

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