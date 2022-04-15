Обычно для того, чтобы приготовить пышный и нежный пирог используют яйца. Но существует более бюджетный вариант, без применения такого ингредиента. Тесто готовится очень быстро, а после выпечки не черствеет.

Простая идея приготовления пирога без яиц опубликована на странице anna_est21 в Instagram.

Ингредиенты:

томатный сок – 250 мл

подсластитель (стевия) – 50 г или 200 г сахара

мука – 320 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ваниль

соль

растительное масло – 2 ст.л.

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корица – по желанию

грецкие орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. Орехи подсушить в духовке или сковороде.

2. После охлаждения – измельчить ножом.

3. К томатному соку добавить подсластитель, ваниль, корицу, соль, масло и перемешать.

4. Просеять муку с разрыхлителем.

5. Сухие ингредиенты добавить в жидкие и смешать.

6. В конце добавить орехи.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Если форма не силиконовая – , ее необходимо смазать маслом.

9. Вылить тесто.

10. В разогретую духовку до 180° поставить форму и выпекать 45-55 мин.

11. Достать пирог, дать остыть.

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