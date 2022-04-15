Вкусный и пышный пирог без яиц: чем заменить ингредиент
Обычно для того, чтобы приготовить пышный и нежный пирог используют яйца. Но существует более бюджетный вариант, без применения такого ингредиента. Тесто готовится очень быстро, а после выпечки не черствеет.
Простая идея приготовления пирога без яиц опубликована на странице anna_est21 в Instagram.
Ингредиенты:
томатный сок – 250 мл
подсластитель (стевия) – 50 г или 200 г сахара
мука – 320 г
разрыхлитель – 1 ч.л.
ваниль
соль
растительное масло – 2 ст.л.
корица – по желанию
грецкие орехи – 100 г
Способ приготовления:
1. Орехи подсушить в духовке или сковороде.
2. После охлаждения – измельчить ножом.
3. К томатному соку добавить подсластитель, ваниль, корицу, соль, масло и перемешать.
4. Просеять муку с разрыхлителем.
5. Сухие ингредиенты добавить в жидкие и смешать.
6. В конце добавить орехи.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Если форма не силиконовая – , ее необходимо смазать маслом.
9. Вылить тесто.
10. В разогретую духовку до 180° поставить форму и выпекать 45-55 мин.
11. Достать пирог, дать остыть.
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