Если нет времени на выпекание или замешивание теста – отличная идея будет сделать быстрые кексы в микроволновке. Дополнить их можно разными свежими или замороженными ягодами, фруктами, орехами. Они отлично поднимаются и получаются мягкими.

Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового кекса с ягодами, который вы легко приготовите в микроволновке.

Ингредиенты:

банан – 1 шт

яйца – 1 шт

молоко – 1 ст. л.

мука – 4 ст. л.

ягоды

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Способ приготовления:

1. Банан размять в пюре.

2. Добавить яйцо и налить молоко. Перемешать.

3. Добавить муку, перемешать до однородности.

4. Добавить ягоды и перемешать. Вылить тесто в смазанную форму.

5. Выпекать в микроволновке примерно 2 минуты.

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