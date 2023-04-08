Вкусный кекс с ягодами в микроволновке: готовится 2 минуты

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
906
Вкусный кекс с ягодами в микроволновке: готовится 2 минуты

Если нет времени на выпекание или замешивание теста – отличная идея будет сделать быстрые кексы в микроволновке. Дополнить их можно разными свежими или замороженными ягодами, фруктами, орехами. Они отлично поднимаются и получаются мягкими.

Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового кекса с ягодами, который вы легко приготовите в микроволновке.

Рецепт бананового кекса с ягодами в микроволновке

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт
  • яйца – 1 шт
  • молоко – 1 ст. л.
  • мука – 4 ст. л.
  • ягоды
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Способ приготовления:

1. Банан размять в пюре.

Банановый кекс в микроволновке

2. Добавить яйцо и налить молоко. Перемешать.

3. Добавить муку, перемешать до однородности.

4. Добавить ягоды и перемешать. Вылить тесто в смазанную форму.

Кекс в чашке

5. Выпекать в микроволновке примерно 2 минуты.

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