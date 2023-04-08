Видео дня
Вкусный кекс с ягодами в микроволновке: готовится 2 минуты
Если нет времени на выпекание или замешивание теста – отличная идея будет сделать быстрые кексы в микроволновке. Дополнить их можно разными свежими или замороженными ягодами, фруктами, орехами. Они отлично поднимаются и получаются мягкими.
Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового кекса с ягодами, который вы легко приготовите в микроволновке.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт
- яйца – 1 шт
- молоко – 1 ст. л.
- мука – 4 ст. л.
- ягоды
Способ приготовления:
1. Банан размять в пюре.
2. Добавить яйцо и налить молоко. Перемешать.
3. Добавить муку, перемешать до однородности.
4. Добавить ягоды и перемешать. Вылить тесто в смазанную форму.
5. Выпекать в микроволновке примерно 2 минуты.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: