Вкусный клубничный сок с бананом на зиму: лучше магазинного
Вместо магазинных соков гораздо полезнее будет приготовить домашний. Для этого прекрасно подойдет сочная клубника. В составе нет красителей и, при этом, напиток прекрасно сохраняется всю зиму.
Идея приготовления вкусного клубничного сока на зиму опубликована на странице фудблогера Анны Пилипюк (domashnia388) в Instagram. Особый вкус добавляет банан.
Способ приготовления клубничного сока:
1. Четыре килограмма клубники помыть и выложить в кастрюлю.
2. Добавить 4 литра воды.
3. Проварить под крышкой с момента закипания 20 минут.
4. Взбить погружным блендером и протереть через сито.
5. Килограмм почищенных бананов порезать кубиками.
6. Добавить литр воды, проварить 20 минут с момента закипания.
7. Соедините банановую массу и сок клубники.
8. Влить еще 11 литров воды и еще раз перетереть через сито, добавить сахар от 1,5 до 2 кг ,1ч.л. лимонной кислоты.
9. Оставьте покипеть с момента закипания полчаса.
10. Разлить по банкам и закрутить крышками. Выходит 18 литров сока.
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