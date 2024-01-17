Вместо магазинных соков гораздо полезнее будет приготовить домашний. Для этого прекрасно подойдет сочная клубника. В составе нет красителей и, при этом, напиток прекрасно сохраняется всю зиму.

Идея приготовления вкусного клубничного сока на зиму опубликована на странице фудблогера Анны Пилипюк (domashnia388) в Instagram. Особый вкус добавляет банан.

Способ приготовления клубничного сока:

1. Четыре килограмма клубники помыть и выложить в кастрюлю.

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2. Добавить 4 литра воды.

3. Проварить под крышкой с момента закипания 20 минут.

4. Взбить погружным блендером и протереть через сито.

5. Килограмм почищенных бананов порезать кубиками.

6. Добавить литр воды, проварить 20 минут с момента закипания.

7. Соедините банановую массу и сок клубники.

8. Влить еще 11 литров воды и еще раз перетереть через сито, добавить сахар от 1,5 до 2 кг ,1ч.л. лимонной кислоты.

9. Оставьте покипеть с момента закипания полчаса.

10. Разлить по банкам и закрутить крышками. Выходит 18 литров сока.

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