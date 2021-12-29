Вкусный крабовый торт без майонеза с секретным ингредиентом для праздничного стола

Крабовые палочки – универсальный продукт, который можно добавлять в салаты, закуски и даже делать оригинальные блюда с ними, например торт.

Кулинары советуют добавить в торт чеснок и вместо майонеза йогурт.

Блогер Ирина Сычевская поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из крабовых палочек, который будет отличным вариантом праздничного блюда.

Ингредиенты:

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крабовые палочки – 250 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 3 шт.

сметана – 5-6 ст. л.

зелень – пучок

чеснок – 2 зуб.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, разделите на желтки и белки, желтки разомните вилкой.

2. Сыр натрите на мелкой терке.

3. Нарезаем мелко зелень.

4. Крабовые палочки разворачиваем, чтобы получилась пластинка.

5. Смешайте желтки, сыр, зелень, порезанный чеснок, соль, перец, добавьте сметану и хорошо перемешайте.

6. Собираем слоеный торт: первым выложите лист крабовых палочек, сверху сырно-яичную начинку, опять лист, начинку, смажьте весь торт сверху сметаной и посыпьте яичным белком.

7. Готовый торт отправьте в холодильник на пару часов и можно есть.

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