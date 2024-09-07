Субпродукты – это не только очень бюджетно, но вкусно. Из сердечек, например, можно приготовить очень сытный и питательный майонезный салат. Для него обязательно нужно замариновать лук, чтобы он не был горьким, и добавить много нарезанных консервированных огурцов для сочности.

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Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Чтобы мясо было мягким, его нужно варить не менее 20 минут.

Ингредиенты:

куриные сердца – 400 г.

яйца – 4 шт.

огурцы консервированные – 4 шт.

лук синий – 1 шт.

майонез – 2 ст.л.

соль

сахар

перец черный

уксус – 1 ст.л.

лавровые листья

Способ приготовления:

1. Куриные сердца помыть и почистить.

2. Варить 20 минут, с добавлением соли, перца и лаврового листа.

3. Лук замариновать: сначала нарезать полукольцами, добавить соль 1/2 ч.л., сахар 1 ч.л., уксус 1 ст.л.

4. Все ингредиенты порезать соломкой.

5. Добавить маринованный лук и майонез.

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