Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким
Субпродукты – это не только очень бюджетно, но вкусно. Из сердечек, например, можно приготовить очень сытный и питательный майонезный салат. Для него обязательно нужно замариновать лук, чтобы он не был горьким, и добавить много нарезанных консервированных огурцов для сочности.
Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Чтобы мясо было мягким, его нужно варить не менее 20 минут.
Ингредиенты:
- куриные сердца – 400 г.
- яйца – 4 шт.
- огурцы консервированные – 4 шт.
- лук синий – 1 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- соль
- сахар
- перец черный
- уксус – 1 ст.л.
- лавровые листья
Способ приготовления:
1. Куриные сердца помыть и почистить.
2. Варить 20 минут, с добавлением соли, перца и лаврового листа.
3. Лук замариновать: сначала нарезать полукольцами, добавить соль 1/2 ч.л., сахар 1 ч.л., уксус 1 ст.л.
4. Все ингредиенты порезать соломкой.
5. Добавить маринованный лук и майонез.
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