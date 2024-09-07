Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
237
Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

Субпродукты – это не только очень бюджетно, но вкусно. Из сердечек, например, можно приготовить очень сытный и питательный майонезный салат. Для него обязательно нужно замариновать лук, чтобы он не был горьким, и добавить много нарезанных консервированных огурцов для сочности.

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Идея приготовления сытного салата с куриными сердечками опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Чтобы мясо было мягким, его нужно варить не менее 20 минут.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

Ингредиенты:

  • куриные сердца – 400 г.
  • яйца – 4 шт.
  • огурцы консервированные – 4 шт.
  • лук синий – 1 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • соль
  • сахар
  • перец черный
  • уксус – 1 ст.л.
  • лавровые листья

Способ приготовления:

1. Куриные сердца помыть и почистить.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

2. Варить 20 минут, с добавлением соли, перца и лаврового листа.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

3. Лук замариновать: сначала нарезать полукольцами, добавить соль 1/2 ч.л., сахар 1 ч.л., уксус 1 ст.л.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

4. Все ингредиенты порезать соломкой.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

5. Добавить маринованный лук и майонез.

Вкусный майонезный салат с куриными сердечками: сколько времени варить мясо, чтобы оно было мягким

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