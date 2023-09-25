Маринованный перец с медом – это невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящей находкой для любителей необычных сочетаний вкусов. Ингредиенты объединяются в одном совершенном маринаде, нежно проникающем в каждый кусочек перца, придавая ему неповторимый аромат. Зимой он станет настоящей изюминкой на зимнем столе, а именно придаст солнечному настроению.

Кулинар Анна Набока (@naboka.anna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца с медом.

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Ингредиенты:

3 кг перца.

3 зубчика чеснока.

Горошина душистого перца.

3 горошины черного перца.

Ингредиенты на маринад :

на 1 л воды

1 ст. л соли

5 ст. л сахара

4 ст. л меда

0,5 стакана подсолнечного масла

0,5 стакана уксуса 9%

Способ приготовления:

Очистить и нарезать небольшими кусочками перец. Проварить перец примерно 8 минут. В стерильные банки положить: 3 зубчика чеснока, горошину душистого перца, 3 горошины черного перца. Выложить перец и залить маринадом. Закрутить крышкой. Вышло 6 пол–литровых банок.

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