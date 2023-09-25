Видео дня
Вкусный маринованный перец с медом на зиму:как приготовить солнечную консервацию
Маринованный перец с медом – это невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящей находкой для любителей необычных сочетаний вкусов. Ингредиенты объединяются в одном совершенном маринаде, нежно проникающем в каждый кусочек перца, придавая ему неповторимый аромат. Зимой он станет настоящей изюминкой на зимнем столе, а именно придаст солнечному настроению.
Кулинар Анна Набока (@naboka.anna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца с медом.
Ингредиенты:
- 3 кг перца.
- 3 зубчика чеснока.
- Горошина душистого перца.
- 3 горошины черного перца.
Ингредиенты на маринад :
- на 1 л воды
- 1 ст. л соли
- 5 ст. л сахара
- 4 ст. л меда
- 0,5 стакана подсолнечного масла
- 0,5 стакана уксуса 9%
Способ приготовления:
- Очистить и нарезать небольшими кусочками перец.
- Проварить перец примерно 8 минут.
- В стерильные банки положить: 3 зубчика чеснока, горошину душистого перца, 3 горошины черного перца.
- Выложить перец и залить маринадом.
- Закрутить крышкой.
- Вышло 6 пол–литровых банок.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: