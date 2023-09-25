Вкусный маринованный перец с медом на зиму:как приготовить солнечную консервацию

Виктория Жмайло
FoodOboz
1 минута
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Вкусный маринованный перец с медом на зиму:как приготовить солнечную консервацию

Маринованный перец с медом – это невероятно вкусное блюдо, которое станет настоящей находкой для любителей необычных сочетаний вкусов. Ингредиенты объединяются в одном совершенном маринаде, нежно проникающем в каждый кусочек перца, придавая ему неповторимый аромат. Зимой он станет настоящей изюминкой на зимнем столе, а именно придаст солнечному настроению.

Вкусный маринованный перец с медом на зиму:как приготовить солнечную консервацию

Кулинар Анна Набока (@naboka.anna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованного перца с медом.

Вкусный маринованный перец с медом на зиму:как приготовить солнечную консервацию
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Ингредиенты:

  • 3 кг перца.
  • 3 зубчика чеснока.
  • Горошина душистого перца.
  • 3 горошины черного перца.

Ингредиенты на маринад :

  • на 1 л воды
  • 1 ст. л соли
  • 5 ст. л сахара
  • 4 ст. л меда
  • 0,5 стакана подсолнечного масла
  • 0,5 стакана уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Очистить и нарезать небольшими кусочками перец.
  2. Проварить перец примерно 8 минут.
  3. В стерильные банки положить: 3 зубчика чеснока, горошину душистого перца, 3 горошины черного перца.
  4. Выложить перец и залить маринадом.
  5. Закрутить крышкой.
  6. Вышло 6 пол–литровых банок.

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