"Наполеон" на пиве и без сливочного масла от Литвиновой: новый вкус культового торта

Если вы любите торт "Наполеон", но не любите готовить, выход есть – можно сделать это угощение совершенно по-новому и очень быстро. Например, добавить туда пиво, сделать крем без сливочного масла, от чего вкус угощения раскроется совершенно по-новому.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом необычного, вкусного "Наполеона", который очень легко готовится.

Ингредиенты:

Тесто:

Масло сливочное – 200 г

Мука пшеничная – 200 г

Пиво – 50 мл

Соль – щепотка

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Крем:

Молоко – 1200 мл

Мука пшеничная – 50 г

Крахмал кукурузный – 40 г

Сахар – 150 г

Яйца – 2 шт.

Желтки – 3 шт.

Шоколад белый – 120 г

Сахар ванильный – 10 г

Способ приготовления:

Тесто: просейте 200 г муку, добавьте натертое сливочное масло, соль и 50 мл пива, хорошо перемешайте руками, затем переложите на досточку и порубите ножом. Руками сформируйте рулет и нарежьте кружочками, скатайте их в шарики, присыпьте немного мукой и отправьте их в холодильник на 1 час. После – хорошо их раскатайте, чтобы они были очень тонкими и отправьте выпекаться на 5-7 минут. Крем: нагрейте в сотейнике молоко. Взбейте два белка и 3 желтка, добавьте сахар и хорошо взбейте, добавьте ванильный сахар, снова все перемешайте. Влейте немного молока, добавьте муку и крахмал, все хорошо перемешайте. Как только молоко закипит – залейте туда тоненькой струйкой готовую яичную смесь и мешайте до загустения. После – добавьте белый шоколад, примешайте и готовый крем и накройте пищевой пленкой. Собираем торт: выложите крем, сверху первый корж и хорошо придавите формой, из краев, которые останутся сделайте посыпку на торт. Готовый десерт можно есть даже сразу, но лучше отправит его в холодильник на пар часов.

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