"Наполеон" на пиве и без сливочного масла от Литвиновой: новый вкус культового торта

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,1 т.
Вкусный домашний 'Наполеон'

Если вы любите торт "Наполеон", но не любите готовить, выход есть – можно сделать это угощение совершенно по-новому и очень быстро. Например, добавить туда пиво, сделать крем без сливочного масла, от чего вкус угощения раскроется совершенно по-новому.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом необычного, вкусного "Наполеона", который очень легко готовится.

Как приготовить вкусный наполеон

Ингредиенты:

Тесто:

  • Масло сливочное – 200 г

  • Мука пшеничная – 200 г

  • Пиво – 50 мл

  • Соль – щепотка

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Крем:

  • Молоко – 1200 мл

  • Мука пшеничная – 50 г

  • Крахмал кукурузный – 40 г

  • Сахар – 150 г

  • Яйца – 2 шт.

  • Желтки – 3 шт.

  • Шоколад белый – 120 г

  • Сахар ванильный – 10 г

Способ приготовления:

  1. Тесто: просейте 200 г муку, добавьте натертое сливочное масло, соль и 50 мл пива, хорошо перемешайте руками, затем переложите на досточку и порубите ножом.

  2. Руками сформируйте рулет и нарежьте кружочками, скатайте их в шарики, присыпьте немного мукой и отправьте их в холодильник на 1 час.

  3. После – хорошо их раскатайте, чтобы они были очень тонкими и отправьте выпекаться на 5-7 минут.

  4. Крем: нагрейте в сотейнике молоко.

  5. Взбейте два белка и 3 желтка, добавьте сахар и хорошо взбейте, добавьте ванильный сахар, снова все перемешайте.

  6. Влейте немного молока, добавьте муку и крахмал, все хорошо перемешайте.

  7. Как только молоко закипит – залейте туда тоненькой струйкой готовую яичную смесь и мешайте до загустения.

  8. После – добавьте белый шоколад, примешайте и готовый крем и накройте пищевой пленкой.

  9. Собираем торт: выложите крем, сверху первый корж и хорошо придавите формой, из краев, которые останутся сделайте посыпку на торт.

  10. Готовый десерт можно есть даже сразу, но лучше отправит его в холодильник на пар часов.

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