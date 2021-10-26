"Наполеон" на пиве и без сливочного масла от Литвиновой: новый вкус культового торта
Если вы любите торт "Наполеон", но не любите готовить, выход есть – можно сделать это угощение совершенно по-новому и очень быстро. Например, добавить туда пиво, сделать крем без сливочного масла, от чего вкус угощения раскроется совершенно по-новому.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом необычного, вкусного "Наполеона", который очень легко готовится.
Ингредиенты:
Тесто:
Масло сливочное – 200 г
Мука пшеничная – 200 г
Пиво – 50 мл
Соль – щепотка
Крем:
Молоко – 1200 мл
Мука пшеничная – 50 г
Крахмал кукурузный – 40 г
Сахар – 150 г
Яйца – 2 шт.
Желтки – 3 шт.
Шоколад белый – 120 г
Сахар ванильный – 10 г
Способ приготовления:
Тесто: просейте 200 г муку, добавьте натертое сливочное масло, соль и 50 мл пива, хорошо перемешайте руками, затем переложите на досточку и порубите ножом.
Руками сформируйте рулет и нарежьте кружочками, скатайте их в шарики, присыпьте немного мукой и отправьте их в холодильник на 1 час.
После – хорошо их раскатайте, чтобы они были очень тонкими и отправьте выпекаться на 5-7 минут.
Крем: нагрейте в сотейнике молоко.
Взбейте два белка и 3 желтка, добавьте сахар и хорошо взбейте, добавьте ванильный сахар, снова все перемешайте.
Влейте немного молока, добавьте муку и крахмал, все хорошо перемешайте.
Как только молоко закипит – залейте туда тоненькой струйкой готовую яичную смесь и мешайте до загустения.
После – добавьте белый шоколад, примешайте и готовый крем и накройте пищевой пленкой.
Собираем торт: выложите крем, сверху первый корж и хорошо придавите формой, из краев, которые останутся сделайте посыпку на торт.
Готовый десерт можно есть даже сразу, но лучше отправит его в холодильник на пар часов.
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