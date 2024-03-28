Вкусный омлет из 4 яиц в лаваше за 3 минуты для перекуса: готовится с двумя видами сыра

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт омлета

Из яиц можно готовить вкусные омлеты, яичницу, а также закуски в виде фаршированные яиц, а также намазки и домашний майонез. Еще яйца могут стать главным ингредиентом при приготовлении выпечки, десертов, а также соленых пирогов. 

Полезные куриные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного омлета на лаваше, с овощами и сыром. 

Что приготовить из яиц
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Ингредиенты: 

  • лаваш
  • 4 яйца
  • молоко – 20 мл
  • черри – 6 шт. 
  • шпинат
  • моцарелла
  • тертый сыр 
  • соль/специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перемешайте.

Яичная смесь для приготовления блюда

2. Выложите в лаваш помидоры, сверху шпинат, моцареллу, залейте яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром. 

Приготовление блюда

3. Запекайте 25-30 минут при 190 С до готовности.

Готовое блюдо

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