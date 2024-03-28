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Вкусный омлет из 4 яиц в лаваше за 3 минуты для перекуса: готовится с двумя видами сыра
Из яиц можно готовить вкусные омлеты, яичницу, а также закуски в виде фаршированные яиц, а также намазки и домашний майонез. Еще яйца могут стать главным ингредиентом при приготовлении выпечки, десертов, а также соленых пирогов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного омлета на лаваше, с овощами и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- 4 яйца
- молоко – 20 мл
- черри – 6 шт.
- шпинат
- моцарелла
- тертый сыр
- соль/специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перемешайте.
2. Выложите в лаваш помидоры, сверху шпинат, моцареллу, залейте яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром.
3. Запекайте 25-30 минут при 190 С до готовности.
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