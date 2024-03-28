Из яиц можно готовить вкусные омлеты, яичницу, а также закуски в виде фаршированные яиц, а также намазки и домашний майонез. Еще яйца могут стать главным ингредиентом при приготовлении выпечки, десертов, а также соленых пирогов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного омлета на лаваше, с овощами и сыром.

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Ингредиенты:

лаваш

4 яйца

молоко – 20 мл

черри – 6 шт.

шпинат

моцарелла

тертый сыр

соль/специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте молоко, соль, перемешайте.

2. Выложите в лаваш помидоры, сверху шпинат, моцареллу, залейте яичной смесью, сверху посыпьте тертым сыром.

3. Запекайте 25-30 минут при 190 С до готовности.

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