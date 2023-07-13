Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут
Овсяноблин – это самый вкусный вариант приготовления овсянки. Такое блюдо можно с уверенностью назвать полезным десертом. Выходит очень сытно и питательно, если добавить творожную начинку, ягоды и фрукты.
Идеей приготовления овсяноблина с начинкой на завтрак поделилась блогер Анна Кулик (annushka_aa) в Instagram-stories. Если вы не любите есть серую овсяную кашу – такое блюдо станет прекрасной альтернативой.
Ингредиенты для блина:
- овсяные хлопья – 50 г
- яйцо куриное – 2 шт
- обезжиренное молоко или кефир – 20 мл
Способ приготовления блина:
1. Смешайте все компоненты.
2. Хорошо нагреть сковороду.
3. Добавить каплю растительного масла.
4. Вылить массу.
5. Жарить с обеих сторон.
Ингредиенты для начинки:
- обезжиренный кисломолочный творог – 60 г
- сметана 10% – 30 г (или йогурт 1%)
- фрукты и ягоды – 100 г
- мед
Способ приготовления:
1. Сыр и сметану смешать.
2. Выложить на овсяноблин.
3. Сверху добавить фрукты и ягоды.
4. Добавить мед.
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