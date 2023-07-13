Овсяноблин – это самый вкусный вариант приготовления овсянки. Такое блюдо можно с уверенностью назвать полезным десертом. Выходит очень сытно и питательно, если добавить творожную начинку, ягоды и фрукты.

Идеей приготовления овсяноблина с начинкой на завтрак поделилась блогер Анна Кулик (annushka_aa) в Instagram-stories. Если вы не любите есть серую овсяную кашу – такое блюдо станет прекрасной альтернативой.

Ингредиенты для блина:

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овсяные хлопья – 50 г

яйцо куриное – 2 шт

обезжиренное молоко или кефир – 20 мл

Способ приготовления блина:

1. Смешайте все компоненты.

2. Хорошо нагреть сковороду.

3. Добавить каплю растительного масла.

4. Вылить массу.

5. Жарить с обеих сторон.

Ингредиенты для начинки:

обезжиренный кисломолочный творог – 60 г

сметана 10% – 30 г (или йогурт 1%)

фрукты и ягоды – 100 г

мед

Способ приготовления:

1. Сыр и сметану смешать.

2. Выложить на овсяноблин.

3. Сверху добавить фрукты и ягоды.

4. Добавить мед.

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