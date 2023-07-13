Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

Овсяноблин – это самый вкусный вариант приготовления овсянки. Такое блюдо можно с уверенностью назвать полезным десертом. Выходит очень сытно и питательно, если добавить творожную начинку, ягоды и фрукты.

Идеей приготовления овсяноблина с начинкой на завтрак поделилась блогер Анна Кулик (annushka_aa) в Instagram-stories. Если вы не любите есть серую овсяную кашу – такое блюдо станет прекрасной альтернативой.

Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

Ингредиенты для блина:

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  • овсяные хлопья – 50 г
  • яйцо куриное – 2 шт
  • обезжиренное молоко или кефир – 20 мл

Способ приготовления блина:

Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

1. Смешайте все компоненты.

2. Хорошо нагреть сковороду.

Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

3. Добавить каплю растительного масла.

4. Вылить массу.

Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

5. Жарить с обеих сторон.

Ингредиенты для начинки:

  • обезжиренный кисломолочный творог – 60 г
  • сметана 10% – 30 г (или йогурт 1%)
  • фрукты и ягоды – 100 г
  • мед

Способ приготовления:

Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

1. Сыр и сметану смешать.

2. Выложить на овсяноблин.

3. Сверху добавить фрукты и ягоды.

Вкусный овсяноблин на завтрак с сыром и ягодами: готовится всего несколько минут

4. Добавить мед.

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