Если на Пасху вы хотите приготовить вкусную и простую закуску – идеальным вариантом будет печеночный паштет. Его можно подать прямо в тарелочке или сделать рулет. Печень горчить не будет – для этого с ней нужно совершить несколько простых манипуляций.

Идея приготовления нежного печеночного паштета со специями опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Мясо следует вымочить в молоке перед приготовлением.

Ингредиенты:

печень куриная – 630-650 грамм (в сыром виде)

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морковь – 400 грамм

лук белый – 500 грамм

масло (82.5%) – 1/2 пачки (90 грамм) + дополнительно в рулет

специи: соль, перец, паприка сладкая (3-4 ложки внутрь + снаружи)

молоко (для замачивания печени)

Способ приготовления:

1. Печень промыть под проточной водой и замочить на час в молоке.

2. Отварить печень в кипятке (не солив) не более 15 минут, чтобы она не стала жесткой. Проверять готовность можно ножом.

3. Полностью охладить печень.

4. Лук порезать полукольцами и обжарить на оливковом масле. Туда же добавить мелко нарезанную или натертую морковь. Добавить все специи и соль.

5. Морковь с лучком накрыть крышкой и тушить до тех пор, пока морковь не станет мягкой. В конце можно крышку снять и немного подрумянить.

6. Дать овощам полностью остыть.

7. Печень очистить от жилок, добавить в блендер вместе с морковью и луком, взбить до однородности.

8. Добавить мягкое масло и снова взбить.

9. Паштет поместить в небольшие формы и посыпать сладкой паприкой, оставить на несколько часов в холодильнике.

10. Или сделать рулетик: на смазанный маслом пергамент выложить паштет, внутрь добавить масло и скрутить рулетик. Дать настояться всю ночь в холодильнике. Перед подачей посыпать сладкой паприкой или кунжутом.

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