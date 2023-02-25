Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

Вкусный печеночный паштет приготовить удается далеко не каждому. Все потому, что недостаточно просто обжарить такой продукт и взбить блендером с маслом. Мясо нужно правильно подготовить, чтобы оно не горчило, было ароматным и нежным.

Идея приготовления ароматного печеночного паштета опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • вода – 200 мл
  • лук – 2 шт
  • морковь – 1 большая
  • соль – 1 ч.л. (без горки)
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  • перец молотый – по желанию
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • сметана – 120 мл
  • сливочное масло – 80-90 г

Ингредиенты:

Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

1. Печень обязательно замочить, чтобы не пригорела.

2. Порезать небольшие кусочки.

Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

3. Обязательно порезать на небольшие кусочки, чтобы прожарились хорошо.

4. Когда тушите еще 15 минут печень, протушите на маленьком огне под закрытой крышкой, чтобы не получилась вся влага.

Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

5. Если через 15 минут печень стала сухой на сковороде, добавляем на 90 мл кипяченой воды 30 мл сметаны, перемешиваем и под закрытой крышкой тушим минуту.

Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

6. Если многое получилось паштета, его можно заморозить в пластмассовой емкости, или в пищевой пленке сформировав колбаску.

Вкусный печеночный паштет, который не горчит: секреты приготовления

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