Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
486
Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

Чтобы сделать вкусный плов быстро – его можно приготовить на сковороде. Крупа пропаривается, становится сочной и мягкой. А отличным дополнением будут любимые специи.

Идея приготовления идеального рассыпчатого плова опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

Ингредиенты:

  • рис – 1 стакан
  • вырезка свинины – 600 г
  • перец болгарский – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
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  • чеснок – 1 шт
  • сванская соль – 1 ч.л.
  • приправа для плова – 1 ч.л
  • перец черный – 1 ч л
  • вода – 2 стакана

Способ приготовления:

Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

1. Чистим овощи и нарезаем перец, лук и морковь соломкой.

2. Нарезаем вырезку побольше соломкой.

Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

3. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и жарим мясо 5 минут.

4. Добавляем в сковороду лук, морковь и перец.

5. Перемешиваем и добавляем специи.

Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

6. Перец, сванская соль и приправа к плову.

7. Промываем рис несколько раз. Далее рис отправляем в сковороду, разравниваем и выливаем туда 2 стакана воды. Обрезаем верхнюю частицу чеснока и отправляем в сковороду. Накрываем крышкой.

Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде

8. Готовим на маленьком огне к испарению воды. Когда вода испарится – выключаем плиту и не открываем крышку еще 10 минут.

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