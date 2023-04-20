Вкусный рассыпчатый плов: готовится на сковороде
Чтобы сделать вкусный плов быстро – его можно приготовить на сковороде. Крупа пропаривается, становится сочной и мягкой. А отличным дополнением будут любимые специи.
Идея приготовления идеального рассыпчатого плова опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 1 стакан
- вырезка свинины – 600 г
- перец болгарский – 1 шт
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – 1 шт
- сванская соль – 1 ч.л.
- приправа для плова – 1 ч.л
- перец черный – 1 ч л
- вода – 2 стакана
Способ приготовления:
1. Чистим овощи и нарезаем перец, лук и морковь соломкой.
2. Нарезаем вырезку побольше соломкой.
3. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и жарим мясо 5 минут.
4. Добавляем в сковороду лук, морковь и перец.
5. Перемешиваем и добавляем специи.
6. Перец, сванская соль и приправа к плову.
7. Промываем рис несколько раз. Далее рис отправляем в сковороду, разравниваем и выливаем туда 2 стакана воды. Обрезаем верхнюю частицу чеснока и отправляем в сковороду. Накрываем крышкой.
8. Готовим на маленьком огне к испарению воды. Когда вода испарится – выключаем плиту и не открываем крышку еще 10 минут.
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