Чтобы сделать вкусный плов быстро – его можно приготовить на сковороде. Крупа пропаривается, становится сочной и мягкой. А отличным дополнением будут любимые специи.

Идея приготовления идеального рассыпчатого плова опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 1 стакан

вырезка свинины – 600 г

перец болгарский – 1 шт

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

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чеснок – 1 шт

сванская соль – 1 ч.л.

приправа для плова – 1 ч.л

перец черный – 1 ч л

вода – 2 стакана

Способ приготовления:

1. Чистим овощи и нарезаем перец, лук и морковь соломкой.

2. Нарезаем вырезку побольше соломкой.

3. На разогретую сковороду наливаем растительное масло и жарим мясо 5 минут.

4. Добавляем в сковороду лук, морковь и перец.

5. Перемешиваем и добавляем специи.

6. Перец, сванская соль и приправа к плову.

7. Промываем рис несколько раз. Далее рис отправляем в сковороду, разравниваем и выливаем туда 2 стакана воды. Обрезаем верхнюю частицу чеснока и отправляем в сковороду. Накрываем крышкой.

8. Готовим на маленьком огне к испарению воды. Когда вода испарится – выключаем плиту и не открываем крышку еще 10 минут.

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