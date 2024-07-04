Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

Если нет света, а у вас электрическая плита – не стоит беспокоиться, что вы не сможете ничего приготовить. Есть множество блюд, для которых не нужно ничего жарить, отваривать или запекать. К примеру, вкусный салат с клубникой и хамоном.

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Идея приготовления легкого салата с клубникой, который можно приготовить без света, опубликована на странице фудблогера yummy food uaa в Instagram. В этом блюде клубника прекрасно сочетается с пикантным соусом.

Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

Ингредиенты:

  • листья салата
  • сыр бри или камамбер
  • бекон или хамон
  • клубника

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло
  • соль
  • французская горчица
  • сок апельсина
  • орегано
  • немного меда
  • бальзамический соус (полить в конце сверху)

Способ приготовления:

Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

1. Смешайте все ингредиенты для заправки, кроме бальзамического соуса.

2. Листья салата помыть.

Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

3. Порвать на кусочки.

4. Бри, хамон, клубнику нарезать на кусочки.

Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

5. Выложить на салат.

6. Поливаем заправкой.

Вкусный салат, для которого не нужно ничего варить: можно приготовить без света

7. Сверху добавить бальзамический соус.

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