Если нет света, а у вас электрическая плита – не стоит беспокоиться, что вы не сможете ничего приготовить. Есть множество блюд, для которых не нужно ничего жарить, отваривать или запекать. К примеру, вкусный салат с клубникой и хамоном.

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Идея приготовления легкого салата с клубникой, который можно приготовить без света, опубликована на странице фудблогера yummy food uaa в Instagram. В этом блюде клубника прекрасно сочетается с пикантным соусом.

Ингредиенты:

листья салата

сыр бри или камамбер

бекон или хамон

клубника

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло

соль

французская горчица

сок апельсина

орегано

немного меда

бальзамический соус (полить в конце сверху)

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для заправки, кроме бальзамического соуса.

2. Листья салата помыть.

3. Порвать на кусочки.

4. Бри, хамон, клубнику нарезать на кусочки.

5. Выложить на салат.

6. Поливаем заправкой.

7. Сверху добавить бальзамический соус.

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