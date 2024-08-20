Из сезонных сочных баклажанов можно закрыть вкусный салат на зиму. В его составе много болгарского перца, а также чеснока. Закуска получается достаточно пряной и отлично сохраняется.

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Идея приготовления салата из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mama na kykhne в Instagram. Для следующего рецепта вам понадобится уксус.

Ингредиенты:

баклажаны – 2,5 кг.

перец сладкий – 2-3 шт.

вода – 4 л

чеснок – 2 головки

соль – 125 г

уксус – 125 мл.

масло – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать крупным кубиком 1-2 сантиметра.

2. В кастрюлю налить 4 л воды.

3. Добавить баклажаны и посолить.

4. Вскипятить, варить 5-10 минут, затем слить воду.

5. Нарезать мелко кубиком перец.

6. Чеснок натереть.

7. В кастрюлю влить растительное масло и добавить все овощи.

8. Довести до кипения, кипятить 10 минут.

9. Влить уксус.

10. Когда закипит, сложить в пропаренные банки.

11. Укутать на сутки. Выход 6 банок по 0,5 литра.

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