Вкусный салат из баклажанов на зиму: добавьте много перца и чеснока
Из сезонных сочных баклажанов можно закрыть вкусный салат на зиму. В его составе много болгарского перца, а также чеснока. Закуска получается достаточно пряной и отлично сохраняется.
Идея приготовления салата из баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера с ником mama na kykhne в Instagram. Для следующего рецепта вам понадобится уксус.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2,5 кг.
- перец сладкий – 2-3 шт.
- вода – 4 л
- чеснок – 2 головки
- соль – 125 г
- уксус – 125 мл.
- масло – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать крупным кубиком 1-2 сантиметра.
2. В кастрюлю налить 4 л воды.
3. Добавить баклажаны и посолить.
4. Вскипятить, варить 5-10 минут, затем слить воду.
5. Нарезать мелко кубиком перец.
6. Чеснок натереть.
7. В кастрюлю влить растительное масло и добавить все овощи.
8. Довести до кипения, кипятить 10 минут.
9. Влить уксус.
10. Когда закипит, сложить в пропаренные банки.
11. Укутать на сутки. Выход 6 банок по 0,5 литра.
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