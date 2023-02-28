Вкусный салат из куриного филе, ананасов и грибов: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Рецепт салата

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления отбивных, котлет, салатов, фрикаделек. Еще его можно вкусно запечь со специями, йогуртом, сметаной, а также с грибами и овощами. 

Что приготовить из филе

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом сытного салата из куриного филе, с грибами и консервированным ананасом. 

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 шт. 
  • Яйца – 3 шт. 
  • Грибы – 300 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Ананас консервированный кусочками – 250 г
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  • Сыр твердый – 200 г
  • Майонез – по вкусу 
  • Соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Отварите отдельно яйца и куриное филе.

Куриные яйца и филе

2. Лук и грибы нарежьте кубиками, сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до готовности.

Лук и грибы

3. Сыр, яйца и филе нарежьте кубиками.

Приготовление салата

4. Смешайте все составляющие, добавьте майонез, посолите, поперчите и можно подавать.

Готовый салат

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