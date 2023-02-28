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Вкусный салат из куриного филе, ананасов и грибов: для праздничного стола и на каждый день
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления отбивных, котлет, салатов, фрикаделек. Еще его можно вкусно запечь со специями, йогуртом, сметаной, а также с грибами и овощами.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом сытного салата из куриного филе, с грибами и консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Грибы – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Ананас консервированный кусочками – 250 г
- Сыр твердый – 200 г
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите отдельно яйца и куриное филе.
2. Лук и грибы нарежьте кубиками, сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до готовности.
3. Сыр, яйца и филе нарежьте кубиками.
4. Смешайте все составляющие, добавьте майонез, посолите, поперчите и можно подавать.
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