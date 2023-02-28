Куриное филе – идеальный продукт для приготовления отбивных, котлет, салатов, фрикаделек. Еще его можно вкусно запечь со специями, йогуртом, сметаной, а также с грибами и овощами.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом сытного салата из куриного филе, с грибами и консервированным ананасом.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Грибы – 300 г

Лук – 1 шт.

Ананас консервированный кусочками – 250 г

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Сыр твердый – 200 г

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите отдельно яйца и куриное филе.

2. Лук и грибы нарежьте кубиками, сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до готовности.

3. Сыр, яйца и филе нарежьте кубиками.

4. Смешайте все составляющие, добавьте майонез, посолите, поперчите и можно подавать.

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