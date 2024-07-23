Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада
Различные овощи и грибы можно объединить в салате на зиму. Такая консервация станет великолепной закуской для праздничного стола, дополнит любую кашу или макароны. Если использовать следующую технологию – продукты останутся очень хрустящими и сочными.
Идея приготовления вкуснейшего овощного салата на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Кроме привычного маринада, нужно сделать соленую воду.
Ингредиенты:
- огурцы –2 кг.
- сладкий перец – 5-6 шт.
- лук – 4-5 шт.
- шампиньоны – 1 кг.
Ингредиенты для соленой воды:
- вода – 10 стаканов
- соль – 1 стакан
Ингредиенты для маринада:
- вода – 3 стакана
- сахар – 1-1,5 стакана
- уксус 9% – 1,5 стакана
- лавровый лист
Способ приготовления:
1. Перец и лук нарезать большими кусочками.
2. Огурцы и шампиньоны возьмите маленькие – их нарезать не нужно.
3. Смешать воду с солью, выложить туда овощи.
4. Оставить на 2 часа.
5. Достать и разложить в баночки.
6. Для маринада все объединить и довести до кипения, залить горячим маринадом баночки, накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 15 минут.
7. Закрыть крышками и накрыть одеялом до охлаждения.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: