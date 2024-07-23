Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

Различные овощи и грибы можно объединить в салате на зиму. Такая консервация станет великолепной закуской для праздничного стола, дополнит любую кашу или макароны. Если использовать следующую технологию – продукты останутся очень хрустящими и сочными.

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Идея приготовления вкуснейшего овощного салата на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Кроме привычного маринада, нужно сделать соленую воду.

Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

Ингредиенты:

  • огурцы –2 кг.
  • сладкий перец – 5-6 шт.
  • лук – 4-5 шт.
  • шампиньоны – 1 кг.

Ингредиенты для соленой воды:

  • вода – 10 стаканов
  • соль – 1 стакан

Ингредиенты для маринада:

  • вода – 3 стакана
  • сахар – 1-1,5 стакана
  • уксус 9% – 1,5 стакана
  • лавровый лист

Способ приготовления:

Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

1. Перец и лук нарезать большими кусочками.

2. Огурцы и шампиньоны возьмите маленькие – их нарезать не нужно.

Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

3. Смешать воду с солью, выложить туда овощи.

4. Оставить на 2 часа.

Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

5. Достать и разложить в баночки.

6. Для маринада все объединить и довести до кипения, залить горячим маринадом баночки, накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 15 минут.

Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

7. Закрыть крышками и накрыть одеялом до охлаждения.

Вкусный салат из овощей и грибов на зиму: чем залить, кроме классического маринада

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