Различные овощи и грибы можно объединить в салате на зиму. Такая консервация станет великолепной закуской для праздничного стола, дополнит любую кашу или макароны. Если использовать следующую технологию – продукты останутся очень хрустящими и сочными.

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Идея приготовления вкуснейшего овощного салата на зиму опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Кроме привычного маринада, нужно сделать соленую воду.

Ингредиенты:

огурцы –2 кг.

сладкий перец – 5-6 шт.

лук – 4-5 шт.

шампиньоны – 1 кг.

Ингредиенты для соленой воды:

вода – 10 стаканов

соль – 1 стакан

Ингредиенты для маринада:

вода – 3 стакана

сахар – 1-1,5 стакана

уксус 9% – 1,5 стакана

лавровый лист

Способ приготовления:

1. Перец и лук нарезать большими кусочками.

2. Огурцы и шампиньоны возьмите маленькие – их нарезать не нужно.

3. Смешать воду с солью, выложить туда овощи.

4. Оставить на 2 часа.

5. Достать и разложить в баночки.

6. Для маринада все объединить и довести до кипения, залить горячим маринадом баночки, накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 15 минут.

7. Закрыть крышками и накрыть одеялом до охлаждения.

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