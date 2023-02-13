Вкусный салат ко Дню Святого Валентина: из чего приготовить
Салат – идеальный вариант блюда для любого праздника и на каждый день. Готовить их можно из разных продуктов, начиная от овощей, рыбы, мяса, морепродуктов, яиц, зелени. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а например, йогурт, масло, соевый соус.
Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и легкого в приготовлении салата из яиц, сыра и тунца.
Ингредиенты:
- Яйца куриные, отваренные вкрутую – 6 шт.
- Сыр твердый, типа Гауда, Чеддер, Маасдам – 150 г
- Консервированный тунец – 1 банка – 150 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло сливочное замороженное – 100 г
- Майонез – 400 г
Способ приготовления:
1. Яйца отварите вкрутую и натрите на мелкой терке. Белки и желтки раздельно.
2. Репчатый лук нарежьте маленькими кубиками.
3. Сыр натрите на средней терке.
4. Соберите салат слоями: 1 слой – натертый белок, майонез, 2 слой – сыр, майонез, 3 слой – консервированный тунец, размять вилкой, майонез, 4 слой – нарезанный лук, майонез, 5 слой – замороженное сливочное масло натираем на крупной терке поверх лука, 6 слой – натертые желтки.
5. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.
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