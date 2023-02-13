Салат – идеальный вариант блюда для любого праздника и на каждый день. Готовить их можно из разных продуктов, начиная от овощей, рыбы, мяса, морепродуктов, яиц, зелени. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а например, йогурт, масло, соевый соус.

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и легкого в приготовлении салата из яиц, сыра и тунца.

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Ингредиенты:

Яйца куриные, отваренные вкрутую – 6 шт.

Сыр твердый, типа Гауда, Чеддер, Маасдам – 150 г

Консервированный тунец – 1 банка – 150 г

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное замороженное – 100 г

Майонез – 400 г

Способ приготовления:

1. Яйца отварите вкрутую и натрите на мелкой терке. Белки и желтки раздельно.

2. Репчатый лук нарежьте маленькими кубиками.

3. Сыр натрите на средней терке.

4. Соберите салат слоями: 1 слой – натертый белок, майонез, 2 слой – сыр, майонез, 3 слой – консервированный тунец, размять вилкой, майонез, 4 слой – нарезанный лук, майонез, 5 слой – замороженное сливочное масло натираем на крупной терке поверх лука, 6 слой – натертые желтки.

5. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.

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