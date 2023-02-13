Вкусный салат ко Дню Святого Валентина: из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный салат с рыбой

Салат – идеальный вариант блюда для любого праздника и на каждый день. Готовить их можно из разных продуктов, начиная от овощей, рыбы, мяса, морепродуктов, яиц, зелени. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а например, йогурт, масло, соевый соус. 

Вкусный салат

Кулинар Наталия поделилась в Instagram рецептом вкусного, сытного и легкого в приготовлении салата из яиц, сыра и тунца. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Яйца куриные, отваренные вкрутую – 6 шт.
  • Сыр твердый, типа Гауда, Чеддер, Маасдам – 150 г
  • Консервированный тунец – 1 банка – 150 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло сливочное замороженное – 100 г
  • Майонез – 400 г

Способ приготовления:

1. Яйца отварите вкрутую и натрите на мелкой терке. Белки и желтки раздельно.

Варенные яйца

2. Репчатый лук нарежьте маленькими кубиками.

3. Сыр натрите на средней терке.

Репчатый лук

4. Соберите салат слоями: 1 слой – натертый белок, майонез, 2 слой – сыр, майонез, 3 слой – консервированный тунец, размять вилкой, майонез, 4 слой – нарезанный лук, майонез, 5 слой – замороженное сливочное масло натираем на крупной терке поверх лука, 6 слой – натертые желтки.

Приготовление салата

5. Поставьте салат в холодильник на несколько часов. 

Вкусный домашний салат

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