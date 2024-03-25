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Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез
Всем известный салат оливье можно есть во время поста. Нужно только заменить несколько продуктов. А именно: заправку и мясо,
Идея приготовления постного салата вместо оливье опубликована на кулинарной странице marafon18_6 в Instagram. Колбасу можно заменить жареными грибами, а майонез обычным маслом.
Ингредиенты:
- картофель вареный – 150 г.
- огурец маринованный – 100 г.
- горошек зеленый – 100 г.
- шампиньоны жареные – 100 г.
- зелень – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель.
2. Измельчить огурец.
3. Добавить грибы.
4. Засыпать горошек, зелень и любимые специи.
5. Заправить растительным маслом.
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