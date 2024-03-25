Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

Всем известный салат оливье можно есть во время поста. Нужно только заменить несколько продуктов. А именно: заправку и мясо,

Идея приготовления постного салата вместо оливье опубликована на кулинарной странице marafon18_6 в Instagram. Колбасу можно заменить жареными грибами, а майонез обычным маслом.

Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

Ингредиенты:

  • картофель вареный – 150 г.
  • огурец маринованный – 100 г.
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  • горошек зеленый – 100 г.
  • шампиньоны жареные – 100 г.
  • зелень – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу
  • оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

1. Нарезать картофель.

Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

2. Измельчить огурец.

Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

3. Добавить грибы.

4. Засыпать горошек, зелень и любимые специи.

Вкусный салат оливье, который можно в пост: чем заменить мясо и майонез

5. Заправить растительным маслом.

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