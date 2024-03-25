Всем известный салат оливье можно есть во время поста. Нужно только заменить несколько продуктов. А именно: заправку и мясо,

Идея приготовления постного салата вместо оливье опубликована на кулинарной странице marafon18_6 в Instagram. Колбасу можно заменить жареными грибами, а майонез обычным маслом.

Ингредиенты:

картофель вареный – 150 г.

огурец маринованный – 100 г.

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горошек зеленый – 100 г.

шампиньоны жареные – 100 г.

зелень – по вкусу

соль, перец – по вкусу

оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель.

2. Измельчить огурец.

3. Добавить грибы.

4. Засыпать горошек, зелень и любимые специи.

5. Заправить растительным маслом.

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