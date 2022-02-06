Вкусный соус к рыбе и мясу из яблок и хрена: рецепт от шеф-повара
Рыба и мясо – это два самых вкусных, полезных, питательных и простых в приготовлении продукта. Из них можно делать котлеты, отбивные, голубцы, тефтели, а также тушить с овощами, делать пироги, вареники и блины, шашлык и готовить с разными соусами.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом универсального, вкусного соуса к рыбе и мясу, главными ингредиентами которого есть – яблоки, хрен и свекла, (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца).
Ингредиенты
Яблоки – 5 шт.
Сахар – 1/2 ст. л.
Лимон – 1/2 шт.
Вода – 50-70 мл.
Натертый хрен – 3 ст. л.
Свекольный сок – 3-5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и почистите яблоки.
2. Порежьте маленькими дольками, переложите на сковороду, добавьте воду.
3. Натрите цедру половины лимона, добавьте сахар и готовьте яблоки, пока они не станут мягкими.
4. Переложите готовые яблоки в блендер, добавьте натертый хрен, лимонный и свекольный сок, перебейте до однородности.
5. Переложите в подходящую емкость, дайте полностью остыть и можно есть с мясом и рыбой.
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