Вкусный соус к рыбе и мясу из яблок и хрена: рецепт от шеф-повара

Рыба и мясо – это два самых вкусных, полезных, питательных и простых в приготовлении продукта. Из них можно делать котлеты, отбивные, голубцы, тефтели, а также тушить с овощами, делать пироги, вареники и блины, шашлык и готовить с разными соусами.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом универсального, вкусного соуса к рыбе и мясу, главными ингредиентами которого есть – яблоки, хрен и свекла, (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца).

Ингредиенты

Яблоки – 5 шт.

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Сахар – 1/2 ст. л.

Лимон – 1/2 шт.

Вода – 50-70 мл.

Натертый хрен – 3 ст. л.

Свекольный сок – 3-5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и почистите яблоки.

2. Порежьте маленькими дольками, переложите на сковороду, добавьте воду.

3. Натрите цедру половины лимона, добавьте сахар и готовьте яблоки, пока они не станут мягкими.

4. Переложите готовые яблоки в блендер, добавьте натертый хрен, лимонный и свекольный сок, перебейте до однородности.

5. Переложите в подходящую емкость, дайте полностью остыть и можно есть с мясом и рыбой.

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