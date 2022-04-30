Салаты – вкусные и очень легкие в приготовлении блюда, основой которым всегда являются овощи, но это могут быть не только сырые, но и печенные овощи. Очень важно – сделать вкусную заправку к салатам, которая придаст блюду особенный вкус.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного соуса "Цезарь" для салатов на основе желтков, с каперсами и анчоусами.

Ингредиенты:

желтки – 2 шт.

Видео дня

горчица зернистая – 35 г

соль – 2 г

сахар – 15 г

лимонный сок или винный уксус – 15 г

растительное масло – 350 г

каперсы – 20 г ​​​​​​​

соленые анчоусы – 20 г

тертый пармезан – 50 г

белый йогурт – 60 г

Способ приготовления:

1. Смешайте желтки с солью, сахаром, черным перцем и горчицей до состояния пены.

2. В готовую смесь влейте масло и продолжайте дальше взбивать, пока смесь не станет густой.

3. Порежьте анчоусы, каперсы, натрите пармезан и добавьте все в эту смесь, перемешайте.

4. Влейте винный уксус, добавьте белый нежирный йогурт и все хорошо перемешайте.

5. Доведите соус по вкусу солью и перцем.

Стоит отметить, что хранить соус можно 5 дней в холодильнике, а также он будет отлично сочетаться не только с овощами, но и с мясом, а также с ним будут вкусные сэндвичи.

Советы от кулинара:

1. Нужно хорошо помыть яйца перед использованием, также они должны быть свежие и целые!

2. Внимательно лейте масло – понемногу. Если соус расслоился, возьмите еще 1 желток, чуть-чуть горчицы, взбейте в пену (это помогает эмульгации) и сюда добавляйте понемногу, снова тонкой стройной расслоенной смесью.

3. Масло в соус вмешивают.

4. Йогурт можно заменить на сметану, воду, молоко.

5. Масло должно быть без запаха.

6. Готовить соус можно без анчоусов.

7. Вместо печеного чеснока можно брать немного свежего.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: