Вкусный соус "Цезарь" для салатов и сэндвичей: простой рецепт от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Соус для салатов

Салаты – вкусные и очень легкие в приготовлении блюда, основой которым всегда являются овощи, но это могут быть не только сырые, но и печенные овощи. Очень важно – сделать вкусную заправку к салатам, которая придаст блюду особенный вкус.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусного соуса "Цезарь" для салатов на основе желтков, с каперсами и анчоусами.

Рецепт соуса

Ингредиенты:

  • желтки – 2 шт.

Желтки для соуса
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  • горчица зернистая – 35 г

  • соль – 2 г

  • сахар – 15 г

Лимон и лимонный сок

  • лимонный сок или

    винный уксус

    – 15 г

  • растительное масло – 350 г

  • каперсы – 20 г

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Анчоусы и масло

  • соленые анчоусы – 20 г

  • тертый пармезан – 50 г

  • белый йогурт – 60 г

Способ приготовления:

1. Смешайте желтки с солью, сахаром, черным перцем и горчицей до состояния пены.

Желтки для соуса

2. В готовую смесь влейте масло и продолжайте дальше взбивать, пока смесь не станет густой.

3. Порежьте анчоусы, каперсы, натрите пармезан и добавьте все в эту смесь, перемешайте.

Ингредиенты для соуса

4. Влейте винный уксус, добавьте белый нежирный йогурт и все хорошо перемешайте.

Анчоусы и оливки

5. Доведите соус по вкусу солью и перцем.

Салат с соусом

Стоит отметить, что хранить соус можно 5 дней в холодильнике, а также он будет отлично сочетаться не только с овощами, но и с мясом, а также с ним будут вкусные сэндвичи.

Смесь специй

Советы от кулинара:

1. Нужно хорошо помыть яйца перед использованием, также они должны быть свежие и целые!

Куриные яйца

2. Внимательно лейте масло – понемногу. Если соус расслоился, возьмите еще 1 желток, чуть-чуть горчицы, взбейте в пену (это помогает эмульгации) и сюда добавляйте понемногу, снова тонкой стройной расслоенной смесью.

Масло и гренки

3. Масло в соус вмешивают.

Масло и соль

4. Йогурт можно заменить на сметану, воду, молоко.

5. Масло должно быть без запаха.

Натуральный йогурт

6. Готовить соус можно без анчоусов.

7. Вместо печеного чеснока можно брать немного свежего.

Свежий чеснок

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