Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
129
Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

Сырную запеканку можно сделать не только вкусной, но и очень полезной. Совершенно не обязательно использовать обычный сахар и муку, которые делают выпечку очень калорийной. Эти компоненты можно заменить.

Идея приготовления рыхлого сырника без муки, сахара и манки опубликована на странице нутрициолога Оксаны Шерстюк (sherstiuk_oksana_diet) в Instagram. Текстура выходит очень нежной.

Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 400-500 г
Видео дня
  • сметана или греческий йогурт – 100 г
  • яйца – 3 шт.
  • сироп топинамбура или любого подсластителя – 50 г
  • соль – 1/2 ч.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • кукурузный крахмал – 50 г
  • по желанию можно добавить несколько капель экстракта ванили и немного лимонной цедры.

Способ приготовления:

Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

1. Все ингредиенты смешать.

2. Кукурузный крахмал добавить в последнюю очередь.

Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

3. Форму для выпечки смазать маслом.

4. Запекать 40-45 минут при температуре 180 градусов в хорошо разогретой духовке.

Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

5. Подавать обязательно холодным.

Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты