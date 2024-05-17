Сырную запеканку можно сделать не только вкусной, но и очень полезной. Совершенно не обязательно использовать обычный сахар и муку, которые делают выпечку очень калорийной. Эти компоненты можно заменить.

Идея приготовления рыхлого сырника без муки, сахара и манки опубликована на странице нутрициолога Оксаны Шерстюк (sherstiuk_oksana_diet) в Instagram. Текстура выходит очень нежной.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 400-500 г

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сметана или греческий йогурт – 100 г

яйца – 3 шт.

сироп топинамбура или любого подсластителя – 50 г

соль – 1/2 ч.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

кукурузный крахмал – 50 г

по желанию можно добавить несколько капель экстракта ванили и немного лимонной цедры.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты смешать.

2. Кукурузный крахмал добавить в последнюю очередь.

3. Форму для выпечки смазать маслом.

4. Запекать 40-45 минут при температуре 180 градусов в хорошо разогретой духовке.

5. Подавать обязательно холодным.

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