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Вкусный сырник без муки, сахара и манки: получается пышным и в меру сладким
Сырную запеканку можно сделать не только вкусной, но и очень полезной. Совершенно не обязательно использовать обычный сахар и муку, которые делают выпечку очень калорийной. Эти компоненты можно заменить.
Идея приготовления рыхлого сырника без муки, сахара и манки опубликована на странице нутрициолога Оксаны Шерстюк (sherstiuk_oksana_diet) в Instagram. Текстура выходит очень нежной.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 400-500 г
- сметана или греческий йогурт – 100 г
- яйца – 3 шт.
- сироп топинамбура или любого подсластителя – 50 г
- соль – 1/2 ч.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- кукурузный крахмал – 50 г
- по желанию можно добавить несколько капель экстракта ванили и немного лимонной цедры.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты смешать.
2. Кукурузный крахмал добавить в последнюю очередь.
3. Форму для выпечки смазать маслом.
4. Запекать 40-45 минут при температуре 180 градусов в хорошо разогретой духовке.
5. Подавать обязательно холодным.
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