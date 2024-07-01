Самый классический вариант обеда – это, конечно же, суп. Блюдо максимально питательное и в нем можно сочетать много разнообразных компонентов. Кроме традиционных овощей и зелени, обязательно добавьте красную рыбу и сыр – вкус вас приятно удивит.

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Идея приготовления сырного супа с красной рыбой для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instgaram. Количество компонентов можно регулировать по своему вкусу.

Ингредиенты:

картофель

морковь

лук

рыба

чери, брокколи

сыр сливочный

любимая зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Обжарить морковь и лук.

2. Добавить картофель и специи.

3. Залить горячей водой.

4. Варить 10 минут.

5. Добавить сыр, брокколи и черри (можно заменить другими любимыми овощами).

6. Варим еще примерно 10 минут.

7. За 5 минут до готовности добавить рыбу.

8. В конце посыпать любимой зеленью.

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