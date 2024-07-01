Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед
Самый классический вариант обеда – это, конечно же, суп. Блюдо максимально питательное и в нем можно сочетать много разнообразных компонентов. Кроме традиционных овощей и зелени, обязательно добавьте красную рыбу и сыр – вкус вас приятно удивит.
Идея приготовления сырного супа с красной рыбой для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instgaram. Количество компонентов можно регулировать по своему вкусу.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- лук
- рыба
- чери, брокколи
- сыр сливочный
- любимая зелень
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Обжарить морковь и лук.
2. Добавить картофель и специи.
3. Залить горячей водой.
4. Варить 10 минут.
5. Добавить сыр, брокколи и черри (можно заменить другими любимыми овощами).
6. Варим еще примерно 10 минут.
7. За 5 минут до готовности добавить рыбу.
8. В конце посыпать любимой зеленью.
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