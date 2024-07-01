Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

Самый классический вариант обеда – это, конечно же, суп. Блюдо максимально питательное и в нем можно сочетать много разнообразных компонентов. Кроме традиционных овощей и зелени, обязательно добавьте красную рыбу и сыр – вкус вас приятно удивит.

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Идея приготовления сырного супа с красной рыбой для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи Вистовской (vistovska cooking) в Instgaram. Количество компонентов можно регулировать по своему вкусу.

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • лук
  • рыба
  • чери, брокколи
  • сыр сливочный
  • любимая зелень
  • соль, перец

Способ приготовления:

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

1. Обжарить морковь и лук.

2. Добавить картофель и специи.

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

3. Залить горячей водой.

4. Варить 10 минут.

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

5. Добавить сыр, брокколи и черри (можно заменить другими любимыми овощами).

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

6. Варим еще примерно 10 минут.

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

7. За 5 минут до готовности добавить рыбу.

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

8. В конце посыпать любимой зеленью.

Вкусный сырный суп с красной рыбой: обязательно приготовьте блюдо на обед

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