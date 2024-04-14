Если на выпекание классического "Наполеона" нет времени, можно сделать очень простой и похожий по вкусу торт "Пломбир". Такой десерт готовится из масляной крошки, поэтому вымешивать тесто не нужно. Для пропитки идеально подходит заварной крем.

Идея приготовления торта "Пломбир" без выпечки вместо "Наполеона" опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Кусочек такого десерта станет отличным дополнением к чашке любимого кофе.

Ингредиенты:

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мука – 250 г

сахар – 60 г

сливочное масло – 120 г

соль – щепотка

сметана 20% – 500 г

яйцо – 2 шт.

крахмал кукурузный – 1 ст.л.

ванильный сахар – 20 г (2 пакетика)

сливочное масло – 50-60 г

сахар – 120 г

Способ приготовления:

1. Смешать мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли.

2. Растереть все до образования крошки.

3. Обжарить крошку на сковороде, помешивая до румяности (примерно 5-6 минут).

4. Смешать яйца, крахмал, сметану и сахар.

5. Варить крем, постоянно помешивая, до загустения. Как только появятся первые пузырьки – варить еще 30 секунд.

6. Снять с плиты, добавить ванильный сахар и сливочное масло.

7. Отложить 4 стакана крошки для посыпания торта сверху. Разделить оставшуюся крошку на 4 части.

8. Низ формы застелить пергаментом.

9. На одну форму выложить часть крошки, сверху горячий крем и т.д. Сверху посыпать торт крошкой.

10. Накрыть торт пищевой пленкой. Когда торт охладится до комнатной температуры – поставить в холодильник на 6-8 часов.

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