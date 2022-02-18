Вкусный "Цезарь" по-новому: добавьте в соус всего один ингредиент
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и полезный ужин из простых продуктов, лучше всего для этого подойдет овощной салат, но если вы хотите, чтобы он еще был и сытным – добавьте морепродукты или мясо.
Редакция FoodOboz выбрал для вас рецепт, который был опубликован в Instagram на странице (povarenok_borovkovik), очень вкусного "Цезаря" с пикантным соусос с чесноком и сыром.
Ингредиенты:
Куриная грудка (филе) – 500 г
Салат "Пекинский"
Сыр твердого сорта – на ваш вкус
Сухарики – 100 г
Помидоры – 1-2 шт
Для соуса:
Майонез
Чеснок
Зелень
Лимон
Способ приготовления:
1. Обжарьте курицу до золотистости, но можно и отварить.
2. Капусту порежьте тонкими полосками, помидоры дольками.
3. Сыр натрите на мелкой терке.
4. Курицу порежьте или разберите на небольшие кусочки.
5. Соус: измельчите в блендере чеснок, добавьте майонез, зелень, лимонный сок и снова перебейте.
6. Готовый салат переложите в миску, соусом можно заправить блюдо сразу, а также просто подать соус отдельно вместе с сухарями.
Так салат сохранит свой первозданный вид даже во время длительного застолья.
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