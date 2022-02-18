Вкусный "Цезарь" по-новому: добавьте в соус всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить вкусный 'Цезарь'

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и полезный ужин из простых продуктов, лучше всего для этого подойдет овощной салат, но если вы хотите, чтобы он еще был и сытным – добавьте морепродукты или мясо.

Вкусный салат

Редакция FoodOboz выбрал для вас рецепт, который был опубликован в Instagram на странице (povarenok_borovkovik), очень вкусного "Цезаря" с пикантным соусос с чесноком и сыром.

Рецепт Цезаря
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Ингредиенты:

  • Куриная грудка (филе) – 500 г

  • Салат "Пекинский"

Вкусный салат

  • Сыр твердого сорта – на ваш вкус

  • Сухарики – 100 г

  • Помидоры – 1-2 шт

Для соуса:

  • Майонез

  • Чеснок

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Соус для салата

  • Зелень

  • Лимон

Способ приготовления:

1. Обжарьте курицу до золотистости, но можно и отварить.

Филе и сухари для салата

2. Капусту порежьте тонкими полосками, помидоры дольками.

3. Сыр натрите на мелкой терке.

Классический рецепт салата Цезарь

4. Курицу порежьте или разберите на небольшие кусочки.

5. Соус: измельчите в блендере чеснок, добавьте майонез, зелень, лимонный сок и снова перебейте.

Некоторым людям не рекомендуется употреблять помидоры

6. Готовый салат переложите в миску, соусом можно заправить блюдо сразу, а также просто подать соус отдельно вместе с сухарями.

Так салат сохранит свой первозданный вид даже во время длительного застолья.

Вкусный домашний Цезарь

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