Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд. К тому же очень бюджетных и простых. Удачной идеей для обеда будет потушить такой овощ с мясом. Необходимые ингредиенты точно всегда найдутся у вас под рукой.

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Идея приготовления тушеного картофеля для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Кроме овощей нужно обязательно добавить томатную пасту, которая придаст яркий вкус.

Ингредиенты:

мясо – 400 г

картофель – 4-5 шт.

лук – 2-3 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Мясо порезать маленьким кубиком.

2. Обжарить на большом огне до золотой корочки.

3. Тогда добавить лук, жарить еще 10 минут.

4. Добавить натертую морковь.

5. Перемешать и заправить специями по вкусу, томатной пасте.

6. Добавить картофель, перемешать.

7. Залить водой и тушить до готовности около 40 минут.

8. В конце посыпать любимой зеленью.

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