Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса
Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд. К тому же очень бюджетных и простых. Удачной идеей для обеда будет потушить такой овощ с мясом. Необходимые ингредиенты точно всегда найдутся у вас под рукой.
Идея приготовления тушеного картофеля для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Кроме овощей нужно обязательно добавить томатную пасту, которая придаст яркий вкус.
Ингредиенты:
- мясо – 400 г
- картофель – 4-5 шт.
- лук – 2-3 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Мясо порезать маленьким кубиком.
2. Обжарить на большом огне до золотой корочки.
3. Тогда добавить лук, жарить еще 10 минут.
4. Добавить натертую морковь.
5. Перемешать и заправить специями по вкусу, томатной пасте.
6. Добавить картофель, перемешать.
7. Залить водой и тушить до готовности около 40 минут.
8. В конце посыпать любимой зеленью.
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