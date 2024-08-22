Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

Из картофеля можно приготовить множество разнообразных блюд. К тому же очень бюджетных и простых. Удачной идеей для обеда будет потушить такой овощ с мясом. Необходимые ингредиенты точно всегда найдутся у вас под рукой.

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Идея приготовления тушеного картофеля для обеда опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instagram. Кроме овощей нужно обязательно добавить томатную пасту, которая придаст яркий вкус.

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • мясо – 400 г
  • картофель – 4-5 шт.
  • лук – 2-3 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления:

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

1. Мясо порезать маленьким кубиком.

2. Обжарить на большом огне до золотой корочки.

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

3. Тогда добавить лук, жарить еще 10 минут.

4. Добавить натертую морковь.

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

5. Перемешать и заправить специями по вкусу, томатной пасте.

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

6. Добавить картофель, перемешать.

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

7. Залить водой и тушить до готовности около 40 минут.

8. В конце посыпать любимой зеленью.

Вкусный тушеный картофель для сытного обеда: что добавить для лучшего вкуса

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