Картофель точно всегда есть на кухне. Поэтому, если нужно быстро приготовить сытный обед – обязательно используйте этот продукт. Самый оптимальный вариант – это тушение. Получится очень сытно.

Идея приготовления тушеного картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Можно есть вместе с салатом.

Как приготовить картофель с мясом:

1. Картошку нарезать произвольно.

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2. Мясо порезать произвольно и обжарить в смальце или на топленом масле.

3. Лук с морковью тоже обжарить.

4. Половину измельченного картофеля выложить в кастрюлю.

5. Затем выложить мясо, сверху снова положить картофель и затем сверху поджаренный лук с морковью.

6. Посолить, добавить приправы.

7. Залить кипятком вверх.

8. Поставить на огонь тушиться.

9. В сухую сковороду добавить одну или две столовые ложки муки, поджарить до золотистого цвета.

10. Добавляем понемногу кипяток, тщательно размешаем, чтобы не было комочков.

11. В самом конце добавить к картофелю, дать прокипеть, добавить зелень и выключить огонь.

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