Вкусный тушеный картофель с мясом: приготовьте бюджетное и сытное блюдо на обед
Картофель точно всегда есть на кухне. Поэтому, если нужно быстро приготовить сытный обед – обязательно используйте этот продукт. Самый оптимальный вариант – это тушение. Получится очень сытно.
Идея приготовления тушеного картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера Ольги с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Можно есть вместе с салатом.
Как приготовить картофель с мясом:
1. Картошку нарезать произвольно.
2. Мясо порезать произвольно и обжарить в смальце или на топленом масле.
3. Лук с морковью тоже обжарить.
4. Половину измельченного картофеля выложить в кастрюлю.
5. Затем выложить мясо, сверху снова положить картофель и затем сверху поджаренный лук с морковью.
6. Посолить, добавить приправы.
7. Залить кипятком вверх.
8. Поставить на огонь тушиться.
9. В сухую сковороду добавить одну или две столовые ложки муки, поджарить до золотистого цвета.
10. Добавляем понемногу кипяток, тщательно размешаем, чтобы не было комочков.
11. В самом конце добавить к картофелю, дать прокипеть, добавить зелень и выключить огонь.
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