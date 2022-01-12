Вкусный сыр сулугуни в домашних условиях: из каких ингредиентов приготовить
Сулугуни – это очень популярный грузинский сыр. Во вкусе он раскрывается просто божественно: мягкий, эластичный и в меру соленый. Его можно есть как самостоятельно, так и добавлять в разные блюда. Если купленному сыру вы мало доверяете, сулугуни можно с легкостью приготовить дома. Важно только иметь терпение и дать сыру настояться.
Рецепт сыра сулугуни опубликован в кулинарном блоге recepty.365 в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 1 л
сметана – 200 мл
яйца – 3 шт
соль – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Молоко вскипятить и добавить соль.
2. Сметану смешать с яйцами.
3. Смешать между собой две массы и кипятить в течение 3-4 минут.
4. Процедить через сито и поставить под фитиль.
Такой сыр сулугуни отлично дополняет множество блюд. Например, можно приготовить ачму на основе лаваша с кисломолочным сыром и сулугуни. Рецепт опубликован в кулинрном блоге breakfast_ideaa в Instagram.
Ингредиенты:
лаваш армянский – 2 шт
сыр сулугуни – 200 г
творог – 200 г
куриные яйца – 2 шт
кефир или йогурт (сметана) – 150 мл
соль, перец – по вкусу
зелень – 10 г
Способ приготовления:
1. Сулугуни натереть на средней терке.
2. Смешать кисломолочный творог и сулугуни.
3. Измельчить зелень и добавить в творожную массу.
4. Приготовить заливку. В миску вбить яйца, налить кефир, йогурт или сметану. Перемешать вилкой.
5. Сформировать ачму следующим образом: поочередно выложить листы лаваша в форму, смазывая каждый из них заливкой и выкладывая начинку.
6. Запекать ачму 25-30 минут пока она не станет румяной.
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