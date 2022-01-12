Вкусный сыр сулугуни в домашних условиях: из каких ингредиентов приготовить

Сулугуни – это очень популярный грузинский сыр. Во вкусе он раскрывается просто божественно: мягкий, эластичный и в меру соленый. Его можно есть как самостоятельно, так и добавлять в разные блюда. Если купленному сыру вы мало доверяете, сулугуни можно с легкостью приготовить дома. Важно только иметь терпение и дать сыру настояться.

Рецепт сыра сулугуни опубликован в кулинарном блоге recepty.365 в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

сметана – 200 мл

яйца – 3 шт

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Молоко вскипятить и добавить соль.

2. Сметану смешать с яйцами.

Видео дня

3. Смешать между собой две массы и кипятить в течение 3-4 минут.

4. Процедить через сито и поставить под фитиль.

Такой сыр сулугуни отлично дополняет множество блюд. Например, можно приготовить ачму на основе лаваша с кисломолочным сыром и сулугуни. Рецепт опубликован в кулинрном блоге breakfast_ideaa в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш армянский – 2 шт

сыр сулугуни – 200 г

творог – 200 г

куриные яйца – 2 шт

кефир или йогурт (сметана) – 150 мл

соль, перец – по вкусу

зелень – 10 г

Способ приготовления:

1. Сулугуни натереть на средней терке.

2. Смешать кисломолочный творог и сулугуни.

3. Измельчить зелень и добавить в творожную массу.

4. Приготовить заливку. В миску вбить яйца, налить кефир, йогурт или сметану. Перемешать вилкой.

5. Сформировать ачму следующим образом: поочередно выложить листы лаваша в форму, смазывая каждый из них заливкой и выкладывая начинку.

6. Запекать ачму 25-30 минут пока она не станет румяной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить домашний плавленый сыр по рецепту известного журналиста Константина Грубича.