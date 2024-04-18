Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху
Кроме традиционной пасхи на праздник можно приготовить и другие десерты. К примеру, вкусный шоколадный сырник. Чтобы он получился в меру сладким, вместо белого сахара добавьте банан.
Идея приготовления сладкого сырника без муки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником dementorini в Instagram. Есть нужно после охлаждения.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 400 г
- яйца – 2 шт.
- какао – 30 г
- бананы – 500-516 г
- сахарозаменитель по вкусу
- ванилин или ароматизатор по желанию
Способ приготовления:
1. Отжать лишнюю влагу из творога.
2. Добавить 300 г бананов, сахарозаменитель и какао.
3. Взбить блендером.
4. Добавить яйца и взбить снова.
5. Нарезать кубиками еще 200 г бананов, перемешать их со смесью.
6. Пергамент смочить.
7. Выложить в форму и вылить смесь.
8. Поместить в духовку, выпекать 35 минут при температуре 200 градусов в режиме верх-низ.
9. Присыпать по желанию кокосовой стружкой и поместить в духовку на 7 минут при температуре 250 градусов.
10. Оставить до полного охлаждения на ночь.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: