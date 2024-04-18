Кроме традиционной пасхи на праздник можно приготовить и другие десерты. К примеру, вкусный шоколадный сырник. Чтобы он получился в меру сладким, вместо белого сахара добавьте банан.

Идея приготовления сладкого сырника без муки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником dementorini в Instagram. Есть нужно после охлаждения.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 400 г

яйца – 2 шт.

какао – 30 г

бананы – 500-516 г

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сахарозаменитель по вкусу

ванилин или ароматизатор по желанию

Способ приготовления:

1. Отжать лишнюю влагу из творога.

2. Добавить 300 г бананов, сахарозаменитель и какао.

3. Взбить блендером.

4. Добавить яйца и взбить снова.

5. Нарезать кубиками еще 200 г бананов, перемешать их со смесью.

6. Пергамент смочить.

7. Выложить в форму и вылить смесь.

8. Поместить в духовку, выпекать 35 минут при температуре 200 градусов в режиме верх-низ.

9. Присыпать по желанию кокосовой стружкой и поместить в духовку на 7 минут при температуре 250 градусов.

10. Оставить до полного охлаждения на ночь.

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