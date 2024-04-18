Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

Кроме традиционной пасхи на праздник можно приготовить и другие десерты. К примеру, вкусный шоколадный сырник. Чтобы он получился в меру сладким, вместо белого сахара добавьте банан.

Идея приготовления сладкого сырника без муки опубликована на странице фудблогера Юлии с ником dementorini в Instagram. Есть нужно после охлаждения.

Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 400 г
  • яйца – 2 шт.
  • какао – 30 г
  • бананы – 500-516 г
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  • сахарозаменитель по вкусу
  • ванилин или ароматизатор по желанию

Способ приготовления:

Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

1. Отжать лишнюю влагу из творога.

2. Добавить 300 г бананов, сахарозаменитель и какао.

3. Взбить блендером.

Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

4. Добавить яйца и взбить снова.

5. Нарезать кубиками еще 200 г бананов, перемешать их со смесью.

6. Пергамент смочить.

Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

7. Выложить в форму и вылить смесь.

8. Поместить в духовку, выпекать 35 минут при температуре 200 градусов в режиме верх-низ.

9. Присыпать по желанию кокосовой стружкой и поместить в духовку на 7 минут при температуре 250 градусов.

Вкусный влажный сырник с бананом и какао: можно приготовить на Пасху

10. Оставить до полного охлаждения на ночь.

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