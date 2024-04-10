Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно
Яблоки – это идеальное основание для приготовления вкусной выпечки к чаю. Плоды сладкие, очень сочные, сочетаются с любым тестом. И это может быть не только шарлотка.
Идея приготовления влажного яблочного пирога вместо шарлотки опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instgaram. Тесто готовится на молоке.
Ингредиенты:
- яблоки – 4 шт.
- яйца – 3 шт.
- молоко – 150 мл.
- масло сливочное – 40 г
- мука – 100 г
- сахар – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- ванильная эссенция – 4 капли
- орешки грецкие – 50 г
Способ приготовления:
1. В миске соединить яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло, ванильную эссенцию.
2. Перемешать миксером.
3. Добавить муку с разрыхлителем.
4. Снова взбить миксером.
5. Яблоки почистить и порезать слайсами.
6. Все соединить и высыпать в смазанную маслом форму.
7. Поджаренные грецкие орехи измельчить ножом и посыпать сверху на пирог.
8. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 45 минут.
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