Яблоки – это идеальное основание для приготовления вкусной выпечки к чаю. Плоды сладкие, очень сочные, сочетаются с любым тестом. И это может быть не только шарлотка.

Идея приготовления влажного яблочного пирога вместо шарлотки опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instgaram. Тесто готовится на молоке.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

яйца – 3 шт.

молоко – 150 мл.

масло сливочное – 40 г

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мука – 100 г

сахар – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

ванильная эссенция – 4 капли

орешки грецкие – 50 г

Способ приготовления:

1. В миске соединить яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло, ванильную эссенцию.

2. Перемешать миксером.

3. Добавить муку с разрыхлителем.

4. Снова взбить миксером.

5. Яблоки почистить и порезать слайсами.

6. Все соединить и высыпать в смазанную маслом форму.

7. Поджаренные грецкие орехи измельчить ножом и посыпать сверху на пирог.

8. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 45 минут.

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