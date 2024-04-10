Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
258
Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

Яблоки – это идеальное основание для приготовления вкусной выпечки к чаю. Плоды сладкие, очень сочные, сочетаются с любым тестом. И это может быть не только шарлотка.

Идея приготовления влажного яблочного пирога вместо шарлотки опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instgaram. Тесто готовится на молоке.

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • яблоки – 4 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 150 мл.
  • масло сливочное – 40 г
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  • мука – 100 г
  • сахар – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • ванильная эссенция – 4 капли
  • орешки грецкие – 50 г

Способ приготовления:

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

1. В миске соединить яйца, сахар, молоко, растопленное сливочное масло, ванильную эссенцию.

2. Перемешать миксером.

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

3. Добавить муку с разрыхлителем.

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

4. Снова взбить миксером.

5. Яблоки почистить и порезать слайсами.

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

6. Все соединить и высыпать в смазанную маслом форму.

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

7. Поджаренные грецкие орехи измельчить ножом и посыпать сверху на пирог.

Влажный яблочный пирог вместо шарлотки: готовится элементарно

8. Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 45 минут.

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