Луковники – это ничто иное, как обычные оладьи на основе лука. Они очень вкусные, быстро готовятся, не требуют яиц, мяса и молочной продукции. Чем-то напоминают беляши, но в разы вкуснее. Дрожжевое тесто для луковых оладий готовится на воде. Так что такое блюдо можно подавать даже в пост.

Рецепт оладий из лука опубликован в кулинарном Youtube-канале "Любимые домашние блюда ".

Ингредиенты:

лук – 3 шт.

мука – 400 г

вода – 500 мл

дрожжи – 50 г

приправы

Видео дня

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кубиками.

2. В теплой воде растворить дрожжи.

3. Добавить в воду лук, перемешать.

4. Добавить приправу, перемешать.

5. Добавить муку и перемешать до однородности. Оставить тесто на 1 час.

6. Пожарить оладьи.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: