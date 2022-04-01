Вместо беляшей: что такое луковники и как их приготовить без яиц
Луковники – это ничто иное, как обычные оладьи на основе лука. Они очень вкусные, быстро готовятся, не требуют яиц, мяса и молочной продукции. Чем-то напоминают беляши, но в разы вкуснее. Дрожжевое тесто для луковых оладий готовится на воде. Так что такое блюдо можно подавать даже в пост.
Рецепт оладий из лука опубликован в кулинарном Youtube-канале "Любимые домашние блюда ".
Ингредиенты:
лук – 3 шт.
мука – 400 г
вода – 500 мл
дрожжи – 50 г
приправы
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Способ приготовления:
1. Лук нарезать кубиками.
2. В теплой воде растворить дрожжи.
3. Добавить в воду лук, перемешать.
4. Добавить приправу, перемешать.
5. Добавить муку и перемешать до однородности. Оставить тесто на 1 час.
6. Пожарить оладьи.
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