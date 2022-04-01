Вместо беляшей: что такое луковники и как их приготовить без яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,7 т.
Вместо беляшей: что такое луковники и как их приготовить без яиц

Луковники – это ничто иное, как обычные оладьи на основе лука. Они очень вкусные, быстро готовятся, не требуют яиц, мяса и молочной продукции. Чем-то напоминают беляши, но в разы вкуснее. Дрожжевое тесто для луковых оладий готовится на воде. Так что такое блюдо можно подавать даже в пост.

Рецепт оладий из лука опубликован в кулинарном Youtube-канале "Любимые домашние блюда ".

Луковые оладьи из дрожжевого теста

Ингредиенты:

  • лук – 3 шт.

  • мука – 400 г

  • вода – 500 мл

  • дрожжи – 50 г

  • приправы

Что приготовить из лука
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Способ приготовления:

1. Лук нарезать кубиками.

2. В теплой воде растворить дрожжи.

Как приготовить дрожжевые луковые оладьи

3. Добавить в воду лук, перемешать.

4. Добавить приправу, перемешать.

Дрожжевое тесто на воде для оладий

5. Добавить муку и перемешать до однородности. Оставить тесто на 1 час.

Жарение оладий

6. Пожарить оладьи.

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