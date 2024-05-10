Слоеное тесто – это отличная основа для пирогов, а также для простых закусок. Продукт нужно дополнить несколькими простыми ингредиентами. Идеально сочетается с таким тестом сыр с плесенью.

Идея приготовления элементарной закуски из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 300 г

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масло – 20-25 г

сыр с голубой плесенью – 80 г

Способ приготовления:

1. Тесто порезать на квадратики.

2. Растопить масло.

3. Сыр порезать на мелкие кусочки.

4. В форму для запекания выложить квадратики теста (хаотично).

5. Сверху смазать масло.

6. Посыпать измельченным сыром.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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