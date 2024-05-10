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Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты
Слоеное тесто – это отличная основа для пирогов, а также для простых закусок. Продукт нужно дополнить несколькими простыми ингредиентами. Идеально сочетается с таким тестом сыр с плесенью.
Идея приготовления элементарной закуски из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 300 г
- масло – 20-25 г
- сыр с голубой плесенью – 80 г
Способ приготовления:
1. Тесто порезать на квадратики.
2. Растопить масло.
3. Сыр порезать на мелкие кусочки.
4. В форму для запекания выложить квадратики теста (хаотично).
5. Сверху смазать масло.
6. Посыпать измельченным сыром.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.
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