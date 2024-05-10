Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
195
Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

Слоеное тесто – это отличная основа для пирогов, а также для простых закусок. Продукт нужно дополнить несколькими простыми ингредиентами. Идеально сочетается с таким тестом сыр с плесенью.

Идея приготовления элементарной закуски из слоеного теста опубликована на странице фудблогера Марии Тегзы (mariategza) в Instagram. Блюдо станет отличным дополнением к праздничному столу.

Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 300 г
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  • масло – 20-25 г
  • сыр с голубой плесенью – 80 г

Способ приготовления:

Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

1. Тесто порезать на квадратики.

2. Растопить масло.

Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

3. Сыр порезать на мелкие кусочки.

Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

4. В форму для запекания выложить квадратики теста (хаотично).

Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

5. Сверху смазать масло.

Вместо чипсов: элементарная закуска из слоеного теста, которую вы приготовите за считанные минуты

6. Посыпать измельченным сыром.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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