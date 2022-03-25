Вместо хлеба: индийская лепешка наан из воды и муки – рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Рецепт лепешек на сковороде

Если у вас есть мука и вода, вы сможете с легкостью приготовить альтернативу хлебулепешки. Для этого вам не нужны дрожжи, молоко, яйца и масло.

Кулинар Павел Серветник поделился в Instagram рецептом постных индийских лепешек "наан", основой которых является мука и вода, а перемазать их можно сливочным маслом.

Рецепт индийских лепешек

Ингредиенты

  • мука – 450 г

  • вода – 225 г

Рецепт лепешек на скорую руку
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  • соль – 10 г

  • сливочное масло – 10 г

Способ приготовление:

1. Муку обязательно просейте через сито.

Приготовление теста

2. В миске смешайте муку, воду и соль, перемешайте, чтобы тесто было не жидким.

Вкусные лепешки

​​​​​​​3. После заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 60 минут.

Тесто для лепешек

4. Готовое тесто разделите на одинаковые куски и раскатайте и смажьте каждый сливочным маслом.

Готовые лепешки

5. Сверните в рулет в "улитку" и еще раз раскатайте и жарьте на сковороде.

Лепешки из воды и муки

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