Вместо хлеба: индийская лепешка наан из воды и муки – рецепт
Если у вас есть мука и вода, вы сможете с легкостью приготовить альтернативу хлебу – лепешки. Для этого вам не нужны дрожжи, молоко, яйца и масло.
Кулинар Павел Серветник поделился в Instagram рецептом постных индийских лепешек "наан", основой которых является мука и вода, а перемазать их можно сливочным маслом.
Ингредиенты
мука – 450 г
вода – 225 г
соль – 10 г
сливочное масло – 10 г
Способ приготовление:
1. Муку обязательно просейте через сито.
2. В миске смешайте муку, воду и соль, перемешайте, чтобы тесто было не жидким.
3. После заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 60 минут.
4. Готовое тесто разделите на одинаковые куски и раскатайте и смажьте каждый сливочным маслом.
5. Сверните в рулет в "улитку" и еще раз раскатайте и жарьте на сковороде.
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