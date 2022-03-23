Вместо хлеба: сытный капустный пирог на кукурузной муке за 20 минут
Пирог – универсальное блюдо, которое можно готовить на разном тесте, даже просто из лаваша. Это же касается и начинок, их можно делать из овощей, мяса, рыбы, грибов, морепродуктов, ягод и фруктов.
Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом очень вкусного капустного пирога с твердым сыром и специями, который встанет отличной альтернативой хлебу.
Ингредиенты
капуста – 250 г
зеленый лук – 2 стебля
яйца – 2 шт.
кукурзная мука – 80 г
натуральный йогурт – 100 г
острый твердый сыр – 20 г
семена тмина – 1/2 ч. л.
разрыхлитель – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 С.
2. Капусту помойте, снимите верхние листки, вырежьте кочерыжку.
3. Нашинкуйте капусту, добавьте соль и перетрите тщательно руками.
4. Помойте и мелко нарежьте петрушку, лук и добавьте к капусте, снова перемешайте.
5. Взбейте яйца с солью, туда же добавьте йогурт, перемешайте.
6. Просеять в миску муку с разрыхлителем, добавьте соль и молотый тмин, хорошо размешайте, чтобы тесто было как густая сметана.
7. В миску с тестом выложите подготовленную капусту и тщательно перемешайте.
8. Форму для запекания смажьте маслом или просто застелите пергаментом, вылейте тесто и присыпьте сверху тертым сыром и семенами тмина.
9. Выпекайте пирог 20-30 минут при 180 С.
Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему остыть, достаньте из формы и порежьте. Будет очень вкусно с супом, бульоном.
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