Пирог – универсальное блюдо, которое можно готовить на разном тесте, даже просто из лаваша. Это же касается и начинок, их можно делать из овощей, мяса, рыбы, грибов, морепродуктов, ягод и фруктов.

Эксперт по правильному питанию Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом очень вкусного капустного пирога с твердым сыром и специями, который встанет отличной альтернативой хлебу.

Ингредиенты

капуста – 250 г

зеленый лук – 2 стебля

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яйца – 2 шт.

кукурзная мука – 80 г

натуральный йогурт – 100 г

острый твердый сыр – 20 г

семена тмина – 1/2 ч. л.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 С.

2. Капусту помойте, снимите верхние листки, вырежьте кочерыжку.

3. Нашинкуйте капусту, добавьте соль и перетрите тщательно руками.

4. Помойте и мелко нарежьте петрушку, лук и добавьте к капусте, снова перемешайте.

5. Взбейте яйца с солью, туда же добавьте йогурт, перемешайте.

6. Просеять в миску муку с разрыхлителем, добавьте соль и молотый тмин, хорошо размешайте, чтобы тесто было как густая сметана.

7. В миску с тестом выложите подготовленную капусту и тщательно перемешайте.

8. Форму для запекания смажьте маслом или просто застелите пергаментом, вылейте тесто и присыпьте сверху тертым сыром и семенами тмина.

9. Выпекайте пирог 20-30 минут при 180 С.

Готовый пирог достаньте из духовки, дайте ему остыть, достаньте из формы и порежьте. Будет очень вкусно с супом, бульоном.

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