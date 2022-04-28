Вместо любой колбасы: мясной рулет с яйцом по рецепту Ольги Матвей
Если вы любите колбасу, лучший вариант – приготовить ее дома из натуральных продуктов, только так вы сможете быть полностью уверены в ее безопасности. Для приготовления домашней колбасы вам понадобится всего несколько ингредиентов: мясо, специи.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного мясного рулета с яйцом, который будет еще вкуснее обычной колбасы, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Фарш – 350 г
Яйца отварные – 3 шт.
Лук – 1 шт.
Соль, перец – по вкусу
Чеснок – 3 зуб.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко лук и чеснок, добавьте в готовый фарш, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
2. Готовую смесь распределите на квадратом противне с пергаментом.
3. Посредине в ряд выложить три вареных яйца и сверните в плотный рулет, обязательно бока закройте фаршем.
4. Заверните рулет в пергамент, затем в фольгу, а по бокам закрутить.
5. Переложите готовый рулет в маленький противень и выпекайте 40 минут при 200 С.
6. После дайте ему остыть и очень аккуратно разрежьте фольгу, пергамент и при помощи лопатки переложите на блюдо для подачи.
7. Полностью остывший рулет можно посыпать нарезанным луком.
Это блюдо можно есть с хлебом, делать бутерброды, а также подавать с овощами и соусам.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: