Если вы любите колбасу, лучший вариант – приготовить ее дома из натуральных продуктов, только так вы сможете быть полностью уверены в ее безопасности. Для приготовления домашней колбасы вам понадобится всего несколько ингредиентов: мясо, специи.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом очень вкусного мясного рулета с яйцом, который будет еще вкуснее обычной колбасы, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Фарш – 350 г

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Яйца отварные – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Чеснок – 3 зуб.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко лук и чеснок, добавьте в готовый фарш, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

2. Готовую смесь распределите на квадратом противне с пергаментом.

3. Посредине в ряд выложить три вареных яйца и сверните в плотный рулет, обязательно бока закройте фаршем.

4. Заверните рулет в пергамент, затем в фольгу, а по бокам закрутить.

5. Переложите готовый рулет в маленький противень и выпекайте 40 минут при 200 С.

6. После дайте ему остыть и очень аккуратно разрежьте фольгу, пергамент и при помощи лопатки переложите на блюдо для подачи.

7. Полностью остывший рулет можно посыпать нарезанным луком.

Это блюдо можно есть с хлебом, делать бутерброды, а также подавать с овощами и соусам.

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