Вместо любой подливки: рецепт шампиньонов в сливочном соусе за 20 минут
Грибы – это не только дополнение к закускам, супам или пирогам, но и полноценный ингредиент для самостоятельного блюда. Их можно вкусно пожарить в соусе, а в готовом виде подавать с пюре, кашами и макаронами.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт тушеных грибов в сливочном соусе.
Ингредиенты:
- лук большой – 1 шт
- чеснок – 2-3 зубчика
- шампиньоны – 600 г
- сливки 20-30% – 200 мл
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- специи: соль, перец, острый красный перец
- шпинат-беби – 75-100 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить продукт: лук и чеснок измельчить, грибы порезать крупными пластинками.
2. Отдельно смешать сливки и горчицу.
3. На разогретую сковороду выложить лук и чеснок. Периодически помешивая, жарить на среднем огне до прозрачности и мягкости.
4. Далее добавить грибы и специи. Увеличить огонь и жарить для испарения жидкости.
5. На этом этапе снова нужно уменьшить огонь, выли горчичную массу и, помешивая, готовить к легкому загустению.
6. Выложить шпинат и готовить еще 1-2 минуты. Приятного аппетита!
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