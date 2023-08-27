Грибы – это не только дополнение к закускам, супам или пирогам, но и полноценный ингредиент для самостоятельного блюда. Их можно вкусно пожарить в соусе, а в готовом виде подавать с пюре, кашами и макаронами.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт тушеных грибов в сливочном соусе.

Ингредиенты:

лук большой – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

шампиньоны – 600 г

сливки 20-30% – 200 мл

горчица в зернах – 1 ч. л.

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специи: соль, перец, острый красный перец

шпинат-беби – 75-100 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить продукт: лук и чеснок измельчить, грибы порезать крупными пластинками.

2. Отдельно смешать сливки и горчицу.

3. На разогретую сковороду выложить лук и чеснок. Периодически помешивая, жарить на среднем огне до прозрачности и мягкости.

4. Далее добавить грибы и специи. Увеличить огонь и жарить для испарения жидкости.

5. На этом этапе снова нужно уменьшить огонь, выли горчичную массу и, помешивая, готовить к легкому загустению.

6. Выложить шпинат и готовить еще 1-2 минуты. Приятного аппетита!

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