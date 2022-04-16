Греческий соус цацики – это идеальное решение на случай, если вы давно хотели заменить вредный майонез в блюдах. Интересно, что цацики – достаточно универсален, потому что подходит как заправка к салатам, соус к свежим овощам, а также к рыбе и мясу. При этом готовится просто и быстро.

Фудблогер София (wonderwomancooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого соуса цацики, который можно сочетать в салатах, с овощами, мясом и рыбой.

Ингредиенты:

огурцы – 1 шт

чеснок – 3-5 зубчиков

греческий йогурт – 4-5 ст. л.

сок 1\2 лимона

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оливковое масло – 1 ст. л.

зелень

соль, перец

Способ приготовления:

1. Натереть огурец на крупной терке и хорошо отжать от воды.

2. Измельчить чеснок и добавить к огурцу.

3. Измельчить зелень. Добавить в массу.

5. Добавить йогурт, сок лимона и оливковое масло. Перемешать.

6. Добавить соль и перец по вкусу.

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