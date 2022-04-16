Вместо майонеза: легкий соус цацики к салатам, овощам и рыбе

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Вместо майонеза: легкий соус цацики к салатам, овощам и рыбе

Греческий соус цацики – это идеальное решение на случай, если вы давно хотели заменить вредный майонез в блюдах. Интересно, что цацики – достаточно универсален, потому что подходит как заправка к салатам, соус к свежим овощам, а также к рыбе и мясу. При этом готовится просто и быстро.

Фудблогер София (wonderwomancooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого соуса цацики, который можно сочетать в салатах, с овощами, мясом и рыбой.

Рецепт греческого соуса цацики

Ингредиенты:

  • огурцы – 1 шт

  • чеснок – 3-5 зубчиков

  • греческий йогурт – 4-5 ст. л.

  • сок 1\2 лимона

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Соус цацики вместо майонеза

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • зелень

  • соль, перец

Как из огурцов приготовить полезный соус

Способ приготовления:

1. Натереть огурец на крупной терке и хорошо отжать от воды.

2. Измельчить чеснок и добавить к огурцу.

Греческий йогурт для соуса

3. Измельчить зелень. Добавить в массу.

5. Добавить йогурт, сок лимона и оливковое масло. Перемешать.

Соус цацики в салатах

6. Добавить соль и перец по вкусу.

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