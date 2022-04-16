Вместо майонеза: легкий соус цацики к салатам, овощам и рыбе
Греческий соус цацики – это идеальное решение на случай, если вы давно хотели заменить вредный майонез в блюдах. Интересно, что цацики – достаточно универсален, потому что подходит как заправка к салатам, соус к свежим овощам, а также к рыбе и мясу. При этом готовится просто и быстро.
Фудблогер София (wonderwomancooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом легкого соуса цацики, который можно сочетать в салатах, с овощами, мясом и рыбой.
Ингредиенты:
огурцы – 1 шт
чеснок – 3-5 зубчиков
греческий йогурт – 4-5 ст. л.
сок 1\2 лимона
оливковое масло – 1 ст. л.
зелень
соль, перец
Способ приготовления:
1. Натереть огурец на крупной терке и хорошо отжать от воды.
2. Измельчить чеснок и добавить к огурцу.
3. Измельчить зелень. Добавить в массу.
5. Добавить йогурт, сок лимона и оливковое масло. Перемешать.
6. Добавить соль и перец по вкусу.
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