Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

Вместо разнообразных магазинных соусов с химией можно приготовить полезную намазку из свеклы. Овощ обладает приятным сладковатым вкусом, а также имеет много витаминов – его просто нужно сочетать с правильными ингредиентами. Потом останется просто все сбить и наслаждаться.

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Идея приготовления элементарной намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера с ником glutenfree lo в Instagram. Можно использовать также в качестве заправки.

Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт. одна вареная или запеченная свекла
  • тахини – 2 ст.л.
  • сок лимона
  • чеснок
  • перец, соль

Способ приготовления:

Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

1. Свеклу сварить или запечь.

2. Нарезать на удобные кусочки.

Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

3. Выложить в чашу блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты.

Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

5. Взбить до однородной массы.

Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

6. Если необходимо – можно добавить немного воды.

7. Довести все по вкусу и по специям.

Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут

8. Можно смазать на свежий тост или использовать как заправку для салата.

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