Вместо майонезов, кетчупов и других соусов: как приготовить полезную намазку из свеклы за 10 минут
Вместо разнообразных магазинных соусов с химией можно приготовить полезную намазку из свеклы. Овощ обладает приятным сладковатым вкусом, а также имеет много витаминов – его просто нужно сочетать с правильными ингредиентами. Потом останется просто все сбить и наслаждаться.
Идея приготовления элементарной намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера с ником glutenfree lo в Instagram. Можно использовать также в качестве заправки.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт. одна вареная или запеченная свекла
- тахини – 2 ст.л.
- сок лимона
- чеснок
- перец, соль
Способ приготовления:
1. Свеклу сварить или запечь.
2. Нарезать на удобные кусочки.
3. Выложить в чашу блендера.
4. Добавить остальные ингредиенты.
5. Взбить до однородной массы.
6. Если необходимо – можно добавить немного воды.
7. Довести все по вкусу и по специям.
8. Можно смазать на свежий тост или использовать как заправку для салата.
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