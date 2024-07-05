Вместо разнообразных магазинных соусов с химией можно приготовить полезную намазку из свеклы. Овощ обладает приятным сладковатым вкусом, а также имеет много витаминов – его просто нужно сочетать с правильными ингредиентами. Потом останется просто все сбить и наслаждаться.

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Идея приготовления элементарной намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера с ником glutenfree lo в Instagram. Можно использовать также в качестве заправки.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт. одна вареная или запеченная свекла

тахини – 2 ст.л.

сок лимона

чеснок

перец, соль

Способ приготовления:

1. Свеклу сварить или запечь.

2. Нарезать на удобные кусочки.

3. Выложить в чашу блендера.

4. Добавить остальные ингредиенты.

5. Взбить до однородной массы.

6. Если необходимо – можно добавить немного воды.

7. Довести все по вкусу и по специям.

8. Можно смазать на свежий тост или использовать как заправку для салата.

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