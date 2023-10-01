Штрудель – это особый вид пирога, в основе которого тонкое тесто и много сочной начинки. Готовят его преимущественно с яблоками, вишнями, творогом, маком или черникой. В то же время, в основе может быть как тесто – дрожжевое, слоеное или фило, так и лаваш.

Фудблогер с ником Анна Кипер ann_kiper на своей странице в Instagram поделилась рецептом штруделя с вишнями из слоеного теста.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 п

вишни без косточек – 300 г

кукурузный крахмал – 2 ст. л.

сахар – 4-5 ст. л.

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ванильный сахар

желток для смазки

сахарная пудра для декора

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить начинку. Если вы используете замороженную вишню, ее следует заранее разморозить. Затем смешать ягоды с сахаром и ванильным сахаром, поставить на слабый огонь. Довести до кипения и варить 5 минут. После этого снять с плиты и охладить.

2. Готовое тесто раскатать в прямоугольник, выложить начинку, но не доходя до краев. Завернуть все в рулет и выложить на противень.

3. Смазать рулет желтком. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут. Охладить и посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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