Вместо 'Шубы': как приготовить вкуснейший салат из сельди

И хоть "Шуба" – это вечная классика, но если вы думали, что лучше салата уже не найти, то ошибались. Ведь существует еще один вкуснейший салат на основе сельди и готовится он в разы проще и быстрее.

Рецепт салата с яблоком и сельдью опубликован в кулинарном блоге meshaem.food в Instagram.

Ингредиенты:

филе сельди – 250 г

лук красный – 1 шт

яблоко зелёное – 1 шт

горошек зелёный – 100 г

зелень – 1 пучок

сок лимона – 1 ст. л.

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растительное масло – 1 ст. л.

горчица – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, яблоко порезать кубиками. Смешать ингредиенты.

2. Полить соком лимона и оставить на несколько минут.

3. Порезать филе, измельчить зелень. Добавить к луку и яблоку.

4. Добавить в салат горчицу.

5. Заправить растительным маслом.

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