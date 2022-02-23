Вместо "Шубы": как приготовить вкуснейший салат из сельди

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
9,9 т.
Вместо 'Шубы': как приготовить вкуснейший салат из сельди

И хоть "Шуба" – это вечная классика, но если вы думали, что лучше салата уже не найти, то ошибались. Ведь существует еще один вкуснейший салат на основе сельди и готовится он в разы проще и быстрее.

Рецепт салата с яблоком и сельдью опубликован в кулинарном блоге meshaem.food в Instagram.

Рецепт салата с яблоком и сельдью

Ингредиенты:

  • филе сельди – 250 г

  • лук красный – 1 шт

  • яблоко зелёное – 1 шт

  • горошек зелёный – 100 г

  • зелень – 1 пучок

  • сок лимона – 1 ст. л.

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  • растительное масло – 1 ст. л.

  • горчица – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Измельчить лук, яблоко порезать кубиками. Смешать ингредиенты.

Ингредиенты для салата

2. Полить соком лимона и оставить на несколько минут.

3. Порезать филе, измельчить зелень. Добавить к луку и яблоку.

Сельдь для салата

4. Добавить в салат горчицу.

5. Заправить растительным маслом.

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