Вместо "Шубы": как приготовить вкуснейший салат из сельди
И хоть "Шуба" – это вечная классика, но если вы думали, что лучше салата уже не найти, то ошибались. Ведь существует еще один вкуснейший салат на основе сельди и готовится он в разы проще и быстрее.
Рецепт салата с яблоком и сельдью опубликован в кулинарном блоге meshaem.food в Instagram.
Ингредиенты:
филе сельди – 250 г
лук красный – 1 шт
яблоко зелёное – 1 шт
горошек зелёный – 100 г
зелень – 1 пучок
сок лимона – 1 ст. л.
растительное масло – 1 ст. л.
горчица – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Измельчить лук, яблоко порезать кубиками. Смешать ингредиенты.
2. Полить соком лимона и оставить на несколько минут.
3. Порезать филе, измельчить зелень. Добавить к луку и яблоку.
4. Добавить в салат горчицу.
5. Заправить растительным маслом.
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