Очень часто мы спешно кладем любимую пищу в продуктовую корзину и даже не обращаем внимание на этикетки. Все потому, что разобраться в надписях на них достаточно сложно и для этого нужно время. Но если знать, что скрывают отметки – вы убережете себя и свою семью от действительно вредных продуктов.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как выглядят этикетки качественных продуктов. А также о надписях, которые указывают на то, что пища вредная и ее употреблять нельзя.

Отбрасываем лишнее

Первый компонент, который указан на упаковке – это тот, которого больше всего в данном продукте. Уже потом идут красители и ароматизаторы с отметкой "Е". Обязательна отметка об отсутствии ГМО. Следующими должны быть те компоненты, которые не свойственны данному продукту, но используются при производстве. К примеру, в мясе может быть соя. Или очень часто для различных продуктов используют такие компоненты белковой природы как глютен. кунжут, яйца, сельдерей. орехи.

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Определяем пищевую ценность

Пищевая ценность – это количество жиров, трансжиров, насыщенных жиров и клетчатки. Эти показатели важны для людей, которые внимательно следят за своим здоровьем. Также на этикетке должно быть помещено соотношение белков, жиров и углеводов. Отдельно. количество килокалорий на 100 г продукта.

Многокомпонентный состав – повод сомневаться

Согласитесь, если состав обычного серого хлеба на упаковке занимает 10 строк – это недостаточно ненормально. К тому же, считается, что серый хлеб значительно полезнее белого. Но среди большого количества компонентов можно увидеть усилители вкуса, разнообразные красители и белую муку. И всё это, конечно же, зависит от производителя. Поэтому внимательно следите за тем, чтобы в составе были только цельнозерновая мука, вода, соль и дрожжи.

В каких продуктах есть трансжиры

Трансжиры есть во всех продуктах, которые проходят глубокую промышленную переработку. Сюда относятся разнообразные полуфабрикаты, пакетированные соусы, плавленые сырки, батончики, маргарин. И об этом обязательно должна быть информация на упаковке. Но если вы видите в составе продукта трансжиры – должны понимать, что эти компоненты наносят большой вред здоровью. Такие жирные кислоты просто разрушают организм. Эти вещества используют для того, чтобы пища дольше сохранялась и выглядела аппетитно.

Как трансжиры указываются на упаковке

Если вы видите на этикетке следующие надписи – это трансжиры:

гидрогенизированные жиры;

частично гидрогенизированные жиры

кулинарный жир;

кондитерский жир;

маргарин

растительные масла (рапсовое и канолы);

эквивалент какао-масла.

Как на этикетке скрывают содержание сахара

Если в составе вы не видите слова "сахар" – это не значит, что этого компонента там нет. Ингредиент используется в производстве многих продуктов для того, чтобы продлить срок годности.

На этикетке сахар прячется за следующими отметками

глюкозно-фруктозный сироп;

глюкоза;

фруктоза;

сахароза;

инвертный сироп;

потока;

экстракт солода;

сорбит.

Срок годности

Для того, чтобы определить свежесть продукта. просто сверяйте дату производства и истечение срока годности. Эти характеристики обязательно должны быть указаны на упаковке.

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