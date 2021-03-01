Во Франции научились выращивать белые трюфели

Специалисты Национального института сельскохозяйственных исследований Франции (INRAE) впервые в истории сумели вырастить белый трюфель в искусственных условиях.

Белый трюфель, который еще называют итальянским, обычно стоит в 5 раз дороже черного. Ранее его можно было встретить только в природных условиях и только в определенном регионе Италии, передает телеканал BFMTV.

В рамках исследовательской программы INRAE и питомников ROBIN изучались пять плантаций на территории Франции в разных климатических зонах и разных регионах. В 2019 году на них удалось собрать три белых трюфеля, в 2020 году – уже четыре.

"Урожай грибов вида Tuber magnatum впервые собрали на плантации за пределами географической зоны распространения этих трюфелей", – заявил глава французских питомников Брюно Робен.

Так выглядят грибы белого трюфеля. Источник: italymagazine.com italymagazine.com

До этого момента во Франции выращивали только черный и бургундский трюфель. Эти грибы растут в верхних слоях почвы, образуя симбиотические содружества с деревьями разных пород. Растут они в определенных климатических условиях, которые обеспечивают достаточное количество воды в течение вегетационного периода с сентября по декабрь. Для охоты за трюфелями обычно используют собак и свиней.

Белый трюфель, который также известный как итальянский, стоимость которого в пять раз больше, ранее можно было встретить лишь в природе, причем в очень ограниченном географическом ареале. Результаты исследования показали, что культура разведения белого трюфеля вполне возможна за пределами определенного географического региона.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что один из крупнейших и самых дорогих трюфелей в мире весом 1,5 килограмма обнаружил австралиец Стюарт Данбар и его собака.

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