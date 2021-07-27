Вода не только в бутылке: фрукты и овощи незаменимые летом

Летняя жара влияет на работу многих функций нашего организма, даже если мы не чувствуем явных изменений в самочувствии. Больше всего могут пострадать от жары пожилые люди и маленькие дети. Это потому, что у детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы, а у пожилых они уже не работают так исправно, как в молодости. ⁣⁣⠀

Люди, которые принимают лекарства должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру⁣⁣ тела.

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"Летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.⁣⁣⠀

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Большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. ⁣⁣⠀

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Из овощей - это листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры. Что касается фруктов, то идеальной пищей в жару считаются арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Такие фрукты, содержащие 90-95% воды, помогают поддерживать водный баланс и очищают организм.⁣⁣⠀

Также все листовые овощи оказывают охлаждающий эффект. Особенно полезны темно-зеленые, с легкой горчинкой сорта листового салата, а также петрушка и свекла. Кроме этого овощи и фрукты богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.⁣⁣⠀

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Отдайте предпочтение целым фруктам. ⁣⁣⠀

Сладкие напитки - лимонад, газированную воду, компот, соки нужно исключить.

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Наводнять организм можно не только водой, а также употребляя овощи и фрукты.

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