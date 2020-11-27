Водка. Как пить, чтобы потом не было мучительно больно

Украинское застолье сложно представить без водки. При этом украинцы знают толк в этом напитке – и традиционно отдают предпочтение максимально качественному алкоголю в доступной им ценовой категории. И водка "Колос", которую производит молодое предприятие - Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр, – пожалуй, может претендовать на лидерские позиции по соотношению цена-качество. Приготовленная из лучших зерновых спиртов на чистейшей артезианской воде Бучакского водоносного горизонта, уникальной по своему химическому составу, водка "Колос" стремительно завоевывает любовь украинцев. Доступная цена делает водку "Колос" хорошим выбором для многолюдного праздника, а высокое качество напитка снижает вероятность того, что поутру после застолья вы будете мучиться от похмелья. Как исключить подобный вариант полностью, а также – что вообще необходимо знать о водке и чем она отличается от других крепких напитков – рассказываем сегодня.

Водка "Колос". Источник: АБК Днепр

Водка vs виски: в чем разница?

Наиболее популярными крепкими спиртными напитками в Украине являются, пожалуй, водка и виски. Оба эти напитка готовятся из зерновых спиртов. Все остальное, начиная от процесса производства и заканчивая цветом и запахом – кардинально отличается:

процесс приготовления . Водка относится к ректификатам, или, проще говоря, это разведенный водой спирт. Для производства водки используется спирт, приготовленный из пшеницы, кукурузы, ржи, картофеля и гороха. А вот виски производится посредством процесса дистиляции зернового сусла – из ячменя, ржи, пшеницы и кукурузы. Полученный напиток также, в отличие от водки, требует выдержки в дубовых бочках и купажирования.

цвет . Спутать водку и виски визуально – невозможно. Ведь водка традиционно прозрачна и бесцветна, она лишена любых примесей. А вот виски может иметь цвет от лимонно-соломенного до карамельно-коричневого: оттенок напитка зависит от того, как обрабатывалось сырье, какие добавки использовались и даже то, из-под какого напитка бочки были выбраны для того, чтобы выдерживать виски.

вкус и запах . У водки – если речь идет о качественном напитке – не должно быть насыщенного вкуса. Чем меньше чувствуется спирт – тем качественнее напиток. Послевкусие для напитка, который в идеале должен быть безвкусным, также не характерно. Виски же напротив отличает насыщенный и и богатый букет. Ценители различат в нем и солодовую базу, и древесные, сливочно-карамельные, копченые и пряные ноты, подчеркивающие базу. Послевкусие у виски – яркое, выраженное, и является "изюминкой" напитка.

крепость. Стандартом для водки является крепость 40%. Иногда допускается более высокая крепость, но она характерна больше для лимитированных серий и никак не отменяет того факта, что большинство производителей ориентируются на стандартную крепость. А вот для виски диапазон крепости – куда шире: от 30 до 65 градусов.

Как и сколько можно хранить водку?

Оптимальные условия хранения водки – это темное помещение, температура в котором составляет от 5 до 10 градусов, а относительная влажность воздуха не превышает 85%. Если эти условия соблюдены – спирт не будет взаимодействовать с другими веществами, и качества напитка не ухудшатся.

Если бутылка с водкой герметично запечатана – она может храниться много лет. Исключение составляет лишь ароматизированная водка, которая сохраняет свои качества в течение 6 месяцев – 1 года. Не получится хранить долго также уже открытую бутылку этого алкогольного напитка: из откупоренной емкости спирт постепенно испаряется, и водка теряет градус. Более того, эксперты предупреждают о том, что взаимодействие напитка с воздухом (особенно в условиях повышенной влажности) провоцирует образование вредных соединений в водке.

Правила употребления водки

По этикету водку подают не в бокалах, как виски, а в небольших рюмках – 50-100 мл, благодаря чему дозу напитка можно выпить залпом. При этом рюмки наливают либо полные, либо на половину. Перед употреблением водку рекомендуют хорошенько охладить, поместив на пару часов в холодильник, оптимальной считается температура в 10-12 градусов. При этом эксперты не рекомендуют охлаждать водку в морозильнике: если вам нравится водка холоднее, чем 10 градусов – лучше охладите в морозильнике рюмки, в которые будете разливать напиток.

Если же говорить о том, где этот напиток будет уместнее всего – как правило, водку выбирают для больших, шумных и веселых компаний.

Если виски многие ценители предпочитают не закусывать вообще, то с водкой действует совершено противоположное правило: чем обильнее закуска, тем лучше.

Водку можно закусывать свежими или консервированными фруктами, твердыми сырами, оливками или маслинами. Хорошо подойдут в качестве закуски всевозможные мясные и колбасные нарезки, салаты или морепродукты. Горячие закуски также станут отличным выбором. Тушеное и жареное мясо с гарниром, рыба или курица на пару – выбор за вами. Традиционно в качестве закуски под водку выбирают соленые, квашенные или маринованные овощи. Капуста, огурцы и помидоры, грибы и моченые яблоки – непременный атрибут праздничного застолья в Украине. В топ закусок под водку наши соотечественники относят также сало, селедку с картошкой, холодец с хреном и всевозможные салаты, включая оливье и винегрет. Копчености – будь то мясо или рыба – занимают в перечне любимых украинских закусок свое почетное место.

Ну и самое главное правило, которое поможет получить от употребления водки лишь позитивные эмоции и не мучиться поутру от похмелья – это умеренность в ее употреблении. И если вы не будете излишне усердствовать вечером, а на столе у вас будет качественная водка и хорошая закуска – утром последствия застолья не доставят вам дискомфорта.

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