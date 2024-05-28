Любите восточные сладости? Тогда рекомендуем обратить внимание на рецепт приготовления этого пирога. Он не только очень вкусен, но и готовится довольно легко.

А еще для его приготовления не нужно использовать дорогие или редкие ингредиенты. В его состав входят продукты, которые почти всегда есть дома. Именно так в Instagram утверждает фудблогер с ником recepti dariko.

Ингредиенты для теста

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Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сливочное масло – 100 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка.

Ингредиенты для начинки

Грецкие орехи – 150 гр

Курага и чернослив – 150 гр

Изюм – 80 гр

Сгущенка – 100 гр

Сметана – 100 гр

Способ приготовления

1. Муку, разрыхлитель и сливочное масло совмещаем в глубокой емкости и руками превращаем в крошку.

2. В отдельной емкости совмещаем яйцо, сахар и щепотку соли. Хорошо сбиваем.

3. Влажные ингредиенты добавляем в сухие и замешиваем тугое тесто.

4. Тесто распределяем по форме для выпечки, формируя края.

5. Орешки поджариваем на сухой сковороде и измельчаем ножом.

6. Сметану соединяем со сгущенкой.

7. На тесто выкладываем орешки и пропаренные сухофрукты.

8. Заливаем пирог заливкой и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 180 градусах.

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