Вкусный восточный пирог: готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Любите восточные сладости? Тогда рекомендуем обратить внимание на рецепт приготовления этого пирога. Он не только очень вкусен, но и готовится довольно легко.
А еще для его приготовления не нужно использовать дорогие или редкие ингредиенты. В его состав входят продукты, которые почти всегда есть дома. Именно так в Instagram утверждает фудблогер с ником recepti dariko.
Ингредиенты для теста
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 100 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – щепотка.
Ингредиенты для начинки
- Грецкие орехи – 150 гр
- Курага и чернослив – 150 гр
- Изюм – 80 гр
- Сгущенка – 100 гр
- Сметана – 100 гр
Способ приготовления
1. Муку, разрыхлитель и сливочное масло совмещаем в глубокой емкости и руками превращаем в крошку.
2. В отдельной емкости совмещаем яйцо, сахар и щепотку соли. Хорошо сбиваем.
3. Влажные ингредиенты добавляем в сухие и замешиваем тугое тесто.
4. Тесто распределяем по форме для выпечки, формируя края.
5. Орешки поджариваем на сухой сковороде и измельчаем ножом.
6. Сметану соединяем со сгущенкой.
7. На тесто выкладываем орешки и пропаренные сухофрукты.
8. Заливаем пирог заливкой и отправляем выпекаться в течение 30 минут при 180 градусах.
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