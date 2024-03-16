Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

Вместо привычных тонких молочных блинов на Масленицу можно приготовить марокканские. Изделия получается достаточно пышными и очень нежными. После жарки тесто покрывается пузырьками.

Идея приготовления пышных марокканских блинчиков на тесте с манкой опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniakarpa) в Instagram. Можно выбрать любую начинку.

Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

Ингредиенты:

  • манка – 250 г
  • 40 г муки
  • 3 ст.л. сахара
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  • щепотка соли
  • 5 г сухих дрожжей
  • 10 г разбавителя
  • 500 г теплой воды

Способ приготовления:

Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Добавить воду.

Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

3. Взбить погружным блендером 2-3 минуты.

4. Оставить на 15 минут отдохнуть.

Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

5. Жарить на сухой сковороде на среднем огне с одной стороны. Можно и из двух, если будете делать без начинки

Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

6. На поверхности блинов появятся многие пузырьки. Когда они лопнут, а поверхность станет матовой и без жидкого теста – блины готовы.

7. Выкладывайте сразу начинку и скрепляйте края.

Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки

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