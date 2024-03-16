Воздушные марокканские блины с начинкой: что добавить в тесто, кроме муки
Вместо привычных тонких молочных блинов на Масленицу можно приготовить марокканские. Изделия получается достаточно пышными и очень нежными. После жарки тесто покрывается пузырьками.
Идея приготовления пышных марокканских блинчиков на тесте с манкой опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniakarpa) в Instagram. Можно выбрать любую начинку.
Ингредиенты:
- манка – 250 г
- 40 г муки
- 3 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 5 г сухих дрожжей
- 10 г разбавителя
- 500 г теплой воды
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. Добавить воду.
3. Взбить погружным блендером 2-3 минуты.
4. Оставить на 15 минут отдохнуть.
5. Жарить на сухой сковороде на среднем огне с одной стороны. Можно и из двух, если будете делать без начинки
6. На поверхности блинов появятся многие пузырьки. Когда они лопнут, а поверхность станет матовой и без жидкого теста – блины готовы.
7. Выкладывайте сразу начинку и скрепляйте края.
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