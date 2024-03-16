Вместо привычных тонких молочных блинов на Масленицу можно приготовить марокканские. Изделия получается достаточно пышными и очень нежными. После жарки тесто покрывается пузырьками.

Идея приготовления пышных марокканских блинчиков на тесте с манкой опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniakarpa) в Instagram. Можно выбрать любую начинку.

Ингредиенты:

манка – 250 г

40 г муки

3 ст.л. сахара

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щепотка соли

5 г сухих дрожжей

10 г разбавителя

500 г теплой воды

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Добавить воду.

3. Взбить погружным блендером 2-3 минуты.

4. Оставить на 15 минут отдохнуть.

5. Жарить на сухой сковороде на среднем огне с одной стороны. Можно и из двух, если будете делать без начинки

6. На поверхности блинов появятся многие пузырьки. Когда они лопнут, а поверхность станет матовой и без жидкого теста – блины готовы.

7. Выкладывайте сразу начинку и скрепляйте края.

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