Воздушные оладьи на дрожжах и воде, которые всегда получаются удачными: 2 рецепта от судьи "МастерШеф"

Оладьи – один из лучших вариантов завтрака, так как они сытные, вкусные и очень просто готовятся. Достаточно всего лишь – сделать удачное тесто и приправить их вареньем, сиропом.

Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram 2 рецептами воздушных оладий, которые вы приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

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Вариант 1

теплая вода – 125 г

сахар – 15 г

дрожжи – 3-4 г сухих или 8 г свежие

мука – 60 г

Способ приготовления:

1. В миску налейте воду, добавьте сахар, дрожжи и муку, аккуратно перемешайте и дайте полученной смеси постоять 15 минут, обязательно в теплом месте.

2. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте оладьи до готовности.

Вариант 2

Ингредиенты:

мука – 190 г

теплое молоко – 125 г

желток – 1 шт.

сахар – 15 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте муку, молоко, желток, соль, сахар, перемешайте и замесите однородное тесто, чтобы оно тянулось.

2. Переложите его в миску и обязательно накройте полотенцем, поставьте в теплое место на 40-50 минут.

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и большой ложкой осторожно выложите тесто, жарьте до готовности.

4. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир впитался.

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