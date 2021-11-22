Воздушные оладьи на дрожжах и воде, которые всегда получаются удачными: 2 рецепта от судьи "МастерШеф"
Оладьи – один из лучших вариантов завтрака, так как они сытные, вкусные и очень просто готовятся. Достаточно всего лишь – сделать удачное тесто и приправить их вареньем, сиропом.
Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился в Instagram 2 рецептами воздушных оладий, которые вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
Вариант 1
теплая вода – 125 г
сахар – 15 г
дрожжи – 3-4 г сухих или 8 г свежие
мука – 60 г
Способ приготовления:
1. В миску налейте воду, добавьте сахар, дрожжи и муку, аккуратно перемешайте и дайте полученной смеси постоять 15 минут, обязательно в теплом месте.
2. Хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и обжарьте оладьи до готовности.
Вариант 2
Ингредиенты:
мука – 190 г
теплое молоко – 125 г
желток – 1 шт.
сахар – 15 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, молоко, желток, соль, сахар, перемешайте и замесите однородное тесто, чтобы оно тянулось.
2. Переложите его в миску и обязательно накройте полотенцем, поставьте в теплое место на 40-50 минут.
3. Разогрейте сковороду, налейте масло и большой ложкой осторожно выложите тесто, жарьте до готовности.
4. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир впитался.
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