Легкий, вкусный и очень ароматный десерт, которые любят практически все – эклеры с нежным, воздушным кремом. Их можно очень просто приготовить в домашних условиях, очень важно – приготовить правильно заварное тесто.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в группе "Прикорм. Його хитрощі. Нові ідеї, свіжий погляд" в Facebook, вкусного, воздушного теста для домашних эклеров, корорые получатся очень удачными.

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Ингредиенты:

молоко – 100 мл

вода – 100 мл

мука – 160 г

растительное масло – 100 мл

яйца – 5 шт.

соль, сахар – по вкусу, это для взрослых, для детей – без сахара

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном смешайте молоко, воду и масло, доведите до кипения, убавьте огонь и всыпьте муку, хорошо перемешайте. После снимите с огня и охладите до комнатной температуры.

2. После добавьте по одному яйцу и хорошо вымешайте, чтобы консистенция быть не жидкой и не густой, чтобы медленно сползала с ложки.

3. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой и выложите на пергамент.

4. Выпекайте 10 минут в разогретой духовку до 200 С. Затем убавьте температуру и выпекайте еще 15 минут. Выключите духовку, немного откройте дверцу и подержите их там еще 10 минут.

Начинку можно любую, сладкую и не сладкую.

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