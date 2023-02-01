Воздушные, вкусные эклеры с кремом: делимся рецептом самого удачного и простого теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Рецепт теста для эклеров

Легкий, вкусный и очень ароматный десерт, которые любят практически все – эклеры с нежным, воздушным кремом. Их можно очень просто приготовить в домашних условиях, очень важно – приготовить правильно заварное тесто.

Ароматные эклеры

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт, который был опубликован в группе "Прикорм. Його хитрощі. Нові ідеї, свіжий погляд" в Facebook, вкусного, воздушного теста для домашних эклеров, корорые получатся очень удачными.

Рецепт теста для эклеров
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Ингредиенты:

  • молоко – 100 мл
  • вода – 100 мл
  • мука – 160 г
  • растительное масло – 100 мл
  • яйца – 5 шт.
  • соль, сахар – по вкусу, это для взрослых, для детей – без сахара

Способ приготовления:

1. В кастрюле с толстым дном смешайте молоко, воду и масло, доведите до кипения, убавьте огонь и всыпьте муку, хорошо перемешайте. После снимите с огня и охладите до комнатной температуры.

Приготовление теста

2. После добавьте по одному яйцу и хорошо вымешайте, чтобы консистенция быть не жидкой и не густой, чтобы медленно сползала с ложки.

Готовое тесто

3. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой и выложите на пергамент.

Приготовление эклеров

4. Выпекайте 10 минут в разогретой духовку до 200 С. Затем убавьте температуру и выпекайте еще 15 минут. Выключите духовку, немного откройте дверцу и подержите их там еще 10 минут.

Домашние эклеры с кремом

Начинку можно любую, сладкую и не сладкую.

Готовые эклеры

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