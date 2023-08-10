Консервирование – достаточно сложный и непредсказуемый процесс. Плоды могут испортиться и потерять цвет, банки срываются. Поэтому нужно очень внимательно выбирать компоненты, которые вы используете для приготовления закруток на зиму.

Редакция FoodOboz расскажет, какой ингредиент ни в коем случае нельзя добавлять при консервировании. Он все испортит.

Не используйте для консервирования йодированную соль

Мнение о том, что йодированную соль можно добавлять в консервацию, ошибочное. Этого ни в коем случае нельзя делать. Вкус плодов значительно ухудшится, внешний вид испортится. Употреблять такую пищу может быть опасно.

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Для многих хозяек знакома ситуация, когда дома просто нет обыкновенной соли, а есть йодированная. В таком случае лучше не полениться и сходить в магазин, чтобы сделать действительно удачную консервацию.

В чем опасность йодированной соли

Избыток йода приводит к разрушению микроорганизмов. Это и портит консервацию, продукты плохо хранятся. Также йод разрушает баланс кислотности в консервации, что оказывает влияние на безопасность продуктов.

Какая соль подходит лучше всего

Выдумывать ничего не нужно, ведь для консервации лучше всего подходит обычная поваренная соль. Если речь идет о каменной, здесь много нюансов, ведь такой продукт имеет минимальный процент натрия. Поэтому эффект непредсказуем. То же касается и морской соли.

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