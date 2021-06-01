К 8 годам жизни ребенок съедает больше сахара, чем взрослый съедал (не так давно — 100 лет назад) за всю жизнь! В Великобритании, где каждый пятый ребенок страдает избыточным весом, ученые провели масштабное исследование. Суть заключалась в том, что родители весь год фиксировали, что съедали их дети. Оказалось, что вместо допустимых 20-25 г сахара (4-5 чайные ложки) в день, дети съедали в три раза больше.⁣⁣⠀

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О вреде чрезмерного употребления сахара написано очень много. Часто избыточное поступление его в организм приводит к лишнему весу, что становится причиной насмешек сверстников в школе, а это может отражаться на психологическом состоянии ребенка. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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Максимальное количество сахара для пятилетних детей в день составляет до 20 г (4 чайные ложки), тогда как дети от 6 до 10 лет в среднем могут потреблять до 25 г (5 чайных ложек), а 11-летние — максимум 30 г (6 чайных ложек). Речь идет о содержании сахара во всех употребляемых продуктах питания за день.⁣⁣⠀

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Можно ли детям шоколад.⁣⁣⠀

Да, но в небольших количествах. Для ребенка 3-х лет - не больше 5 г, с 4-5 летнего возраста - 10-15 г.⁣⁣⠀

Качество шоколада определяется тем, какой процент какао в нем находится. Чем он выше – тем лучше качество шоколада, тем он полезнее. В молочном шоколаде около 28% какао, в черном – от 70% до 90%. В шоколад добавляют сахар, но чем больше содержится какао, тем меньше сахара, поэтому шоколад становится горьковатым на вкус и поэтому дети его не очень любят.⁣⁣⠀

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Не следует слишком увлекаться шоколадом еще и потому, что он может вызывать аллергические реакции. Кроме того, сахар, который в нем содержится, следует учитывать в общем дневном рационе ребенка⁣⁣.⠀

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